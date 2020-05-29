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國民黨質疑「罷韓國家隊」現形　陳其邁：不懂指涉所為而來

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▲▼立法院「吃好牛來台南」活動 陳時中 陳其邁 李孟諺 品嘗牛肉湯 陳其邁堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中出席「吃好牛來台南」活動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日投票，教育部日前更發函各大專校院，提醒6月6日為高雄市長韓國瑜罷免投票日，學校員工以放假處理，遭國民黨質疑行政不中立，政府部會共同組成「罷韓國家隊」。對此，行政院副院長陳其邁29日表示，「我不懂這種指涉所謂何來」，罷免與投票都是政治人物在從事公職選舉時要面對的問題，選民才是最後的裁判。

民進黨立委郭國文、林楚茵、洪申翰29日中午於立法院舉辦「吃好牛來台南」活動，並邀請陳其邁、立法院長游錫堃、立法院秘書長林志嘉、衛服部長陳時中、農委會副主委黃金城等人出席。

▲▼立法院「吃好牛來台南」活動 陳時中 陳其邁 李孟諺 品嘗牛肉湯 陳其邁堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

陳其邁會後受訪時表示，罷免與選舉都是公民的權利，不管是中央還是地方政府，都必須確保公民能夠行使基本權利，不希望在投票過程中因為暴力等因素而影響到公民權的行使，中央與地方政府必須努力確保罷免投票能夠順利舉行。

陳其邁說，台灣在過去已經有很多次舉行罷免投票的經驗，希望這次也能如同過去一樣平安舉行，不管是任何政黨都應該共同努力，讓投票工作順利進行，這是不分黨派、派系大家共同的期待。

至於若罷免案通過，是否會投入高雄市長補選，陳其邁則強調，自己現在的工作還是行政院副院長，台灣的疫情雖然已經相對穩定，但政府正加緊腳步進行紓困，振興方案也會在下週對外宣布措施，更重要的是要著眼於布局未來的產業競爭，尤其是在中美貿易摩擦後，有許多台商回流，累計到今年四月已經有將近1兆元加碼投資台灣，對台灣的長遠發展才是最重要的事情。

陳其邁說，6月6日的投票屬於地方性選舉罷免活動，一切都按照相關法律與程序進行，共同讓選舉罷免能夠平安順利地進行，這不僅是所也國人的期待，也是政府努力的目標。

有關國民黨質疑政府部會組成「罷韓國家隊」一事，陳其邁則表示，「我不懂這種指涉所謂何來」，罷免與投票都是政治人物在從事公職選舉時要面對的問題，選民才是最後的裁判，所以必須尊重高雄市民的想法。

【韓國瑜法律戰】 4月8日 韓國瑜委任律師葉慶元、王淺秋，遞狀向台北高等行政法院聲請停止執行中選會准許第二階段連署程序的公函。 4月17日 台北高等行政法院駁回。中央選舉委員會宣告韓國瑜罷免案成立。 4月20日 韓國瑜不服裁定，向最高行政法院提起抗告。 5月7日 最高行政法院駁回，全案確定。 5月11日 韓國瑜再度聲請暫停執行罷韓投票。 5月22日 台北高等行政法院駁回。 5月27日 韓國瑜不服裁定，提起抗告。

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