教練都驚呆了！他獨守健身營3個月「160kg→85kg」　網看傻：老了太多

▲減肥前後的崔鶴，有網友認為他瘦下來後變老了 。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

黑龍江27歲的崔鶴原本是160公斤的過度肥胖人士，他之後決定到一家健身訓練營減重，但今年1月底訓練營因新冠肺炎疫情暫時關閉了，不過這並沒有阻止他的減肥之路，崔鶴留下守營並獨自進行訓練，3個半月時間成功減重75公斤，如今重85公斤，連教練都嚇了一大跳。

據《錢江晚報》報導，27歲的崔鶴是一名廚師，工作5年來體重由50多公斤暴增至160公斤，由於過度肥胖他決定到瀋陽一家訓練營減肥。1月26日，健身訓練營接到通知，因為疫情原因需暫時關閉，營裡的人都要回家。由於崔鶴的老家在黑龍江，為了避免途中受感染，便自告奮勇申請留守健身訓練營。

作為營裡唯一的留守人員，崔鶴每天都要擔負起水電安全、衛生以及營裡的防火防盜，其他時間便獨自一人訓練，3個多月後，他竟成功減掉了75公斤！

健身訓練營復工後，教練回來後看到崔鶴都驚呆了，「他這個變化確實是挺大的，因為3個月的時間，一個人在沒有教練監督的情況下，自己每天堅持鍛煉，這種毅力，大夥兒都非常佩服」。

健身訓練營還為此給崔鶴頒發一個「最佳勵志獎」。對此，崔鶴表示，「充分的利用這3個月的時間，打造一個完美的自己，我勝利了。」

▼ 健身訓練營給崔鶴頒發一個「最佳勵志獎」 。

消息傳出不少網友大讚「好勵志」，「他減掉一個我還不止」、「證明了，只要能堅持。教練沒什麼用」、「一下子能減這麼多太厲害了！」不過也有人指出，減肥後的崔鶴看上去臉色不太好，「問題是老了太多」、「同個人？」、「再次警告我們不能吃太胖，不然就算瘦下來也會老」。

▼ 瘦下來的崔鶴 。