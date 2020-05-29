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一心、二YA、三比讚「三連拍」　南投護理師「社交距離」有創意

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▲▼南投縣護理師公會會員大會，獲九族文化村免費提供場地，向勞苦功高、站在防疫第一線的護理師致敬。表揚大會頒獎合影時也發揮創意，示範如何落實「絟持社交安全距離」。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投縣護理師公會會員大會，獲九族文化村免費提供場地，向勞苦功高、站在防疫第一線的護理師致敬。表揚大會頒獎合影時也發揮創意，示範如何落實「絟持社交安全距離」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎疫情發生近5個月，南投縣護理師公會會員大會，縣長林明溱到場頒獎表揚優良及資深護理人員時，為落實及示範「社交安全距離」防疫，取消逐一頒發獎狀，受獎者上台就定位後，以「一心、二YA、三比讚」的三連拍手勢合影留念，別開生面又笑果十足，表揚過程歡樂滿場。

南投縣護理師公會第16屆會員大會，由護理師公會理事長廖靜珠主持，除縣長林明溱親臨祝賀頒獎，立委馬文君、縣府衛生局長黃昭郎、觀光處長陳志賢都到場，大會表揚凌佩華等43名優良護理人員，及服務35年游秋過、30年李鳳嬌等10人、25年蘇樂幸等30人，20年張惠萍等41名資深護理人員。

▲▼南投縣護理師公會會員大會，獲九族文化村免費提供場地，向勞苦功高、站在防疫第一線的護理師致敬。表揚大會頒獎合影時也發揮創意，示範如何落實「絟持社交安全距離」。（圖／南投縣政府提供，下同）

林縣長肯定指出，從2月確認2名境外移入病例，隨著2人均康復出院後，南投縣再無新增疫例，如今疫情趨緩。南投縣抗疫有章有法，持續堅守防疫第一線的護理人員絕對是最大後盾。

請繼續往下閱讀...

護理師會員大會，除衛生局和觀光局特別加碼致贈會員，南投縣在地生產的沐浴清潔禮盒及浴巾，縣府也結合縣內觀光旅宿業者，推出向醫護致敬優惠方案，希望帶頭鼓勵民眾在疫情趨緩之際，選擇到好山好水好安全的南投縣旅遊，像九族文化村就免費提供大會場地，並讓會員免費遊園紓壓。

九族經理黃瑞奇除代表園區歡迎所有與會護理師，也進一步強調指出，為向第一線防疫人員致敬，即日起到9月底，推出「九族感謝祭」，凡是一直以來關心照顧民眾健康的醫、護、警、消和防疫英雄，活動期間結伴遊九族，出示證件即可享有2人同行一人免費的優惠，團體請提前一週預約，並持證人員過半，服務專線049-2898835。

立委馬文君表示，護理人員是承擔這次疫情最重要關鍵，大家站在新冠肺炎疫情的最前線，冒著生命危險為防疫任務努力。無論是在檢疫、篩檢、後送隔離、住院治療、居家追蹤等，在各項場合中面對疫情，護理人員都勇於擔當，用生命守護台灣，捍衛民眾的健康，這種責任與使命感，令人感動。

27年護理師資歷的理事長廖靜珠說，她和所有會員一樣，深深以護理師的工作為榮，除了堅持專業為受苦病患服務，更因為從工作中得到許多正向回饋。印象最深的是她曾協助婦產科醫師，為年僅14歲的小媽媽辛苦剖腹生產，多年後這個小媽媽的小寶貝長大，母子一起在醫院再次和她碰面，小媽媽脫口告訴自己已長大的孩子說，「就是這位護士阿姨抱著你，讓媽媽見了你第一面的！」，那種感動與成就感，真是筆墨難以形容。

衛生局指出，南投縣共有2771位執業護理師，大部分服務在醫療機構、護理機構、長照機構、學校、職場及衛生所等。而護理師的工作總是與人生的重要階段環環相扣，從出生、年老、疾病到安寧，陪伴在每個人的左右。

尤其在新冠疫情期間，護理人員總是奮不顧身，站在防疫的第一線，堅守崗位全力投入救護工作，甚至主動犧牲休假和家人團聚時間，除了任勞任怨，還必須冒著染疫的風險，守護民眾健康。

・卸妝、清潔、按摩、保養一次完成

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