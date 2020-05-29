超夯彩色口罩來了！中衛：每天40萬片內銷　小編6提醒：無團購、勿受騙　

▲中衛口罩從6月起除政府徵收外，全數用在內銷。（圖／中衛提供）

記者唐詠絮／彰化報導

武漢肺炎疫情趨緩，中央宣布口罩6月1日解封可以開始自由市場買賣，目前進駐在中衛的19名國軍將於明天退場，廠方緊急招募新員工因應，中衛將從6月1日起單日產能維持原有的75萬片，除了45%政府徵用外，其餘40萬片全數用在內銷，若是政府6月30日徵用截止日不變，7月起將開始陸續外銷。

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▲中衛在臉書官宣。（圖／翻攝自CSD中衛臉書）

中衛行銷經理周令怡今天接受電訪時表示，中衛出產的口罩90%大部分都用在內銷，從2月6日開始有19名國軍弟兄進駐，單日產能從原本的75萬片增加到90萬片，國軍也將於明(30)日歸建，這周末2天仍維持20小時2班制，6月1日的單日產能維持75萬片，其中約35萬片要被政府徵收，剩餘的約40萬片全數用在內銷通路。

▲中衛出產的彩色口罩超夯。（圖／翻攝中衛官網）

周令怡接著指出，目前接到爆量訂單，其中有1張上億片訂單，也有來自美國、義大利、西班牙、歐洲及澳洲等地訂單，總數大約8千萬片，但因為中央訂6月30日解禁，不敢貿然接手，原則上從7月1日起接單，也調整內外銷比例，6成內銷，外銷佔4成，但因為目前熔噴布等原物料上漲，價格也會跟著調高。

周令怡也說，國內通路預計將於6月2日(二)開始在電商及實體通路上架，彩色口罩也會陸續生產，也會在口罩標註公司CSD標誌，但絕對沒有團購，已經在臉書發聲明，請民眾切勿受騙。

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