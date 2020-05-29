安倍若出席G7實體峰會…返日也要「隔離14天」　內閣溝通恐出問題

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）



文／中央社

今年7大工業國集團（G7）領袖實體峰會預計6月下旬在美國舉辦，由於疫情持續流行，日本首相安倍晉三若與會，返國後恐將面臨2週的「自主隔離」，讓日本政府相關人士傷腦筋。

日本時事通信社報導，美國總統川普表達有意在美國舉辦今年G7峰會，安倍也展現有意出席的積極態度；不過，就在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續之際，美國死亡病例超過10萬例居全球之冠，安倍一旦與會返回日本後，恐怕也將被迫「自主隔離」。

美國是今年G7峰會主辦國，目前規劃6月下旬邀請成員國領袖前往白宮與會。安倍25日在記者會上說，如果各種情況允許的話，他想出席今年峰會。

美國政府為防疫已限制外國人士入境，但參加峰會的各國元首預料將例外允許入境；不過，以日本的情況來看，在強化邊境管控的當下，安倍與隨行成員返回日本後，很可能被要求跟一般國民一樣「待命」14天。

日本政府高層官員表示，只要峰會能舉辦，安倍應該會親往，但問題出現返回日本後，「不能只有首相有特殊待遇」。雖然目前想法是屆時讓首相在官邸旁的公邸待命，透過在家工作的方式辦公，但也難以免除外界因此對內閣溝通與危機因應的憂慮。

日本內閣官房長官菅義偉28日在記者會談到安倍出席峰會時僅說，目前仍在檢討中。

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