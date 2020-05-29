防疫上緊發條！首艘遠洋船「佶洋號」返抵前鎮漁港　52船員下船檢疫

▲第一艘魷釣船「佶洋號」返抵高雄前鎮漁港，韓國瑜送上關懷包 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

77艘在大西洋作業的遠洋漁船29日起將陸續返回高雄前鎮漁港，第一艘「佶洋號」上午8點入港，52名船員上岸安檢、檢疫、入境及入住防疫旅館居家檢疫14天，中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥約8點半到場，高雄市長韓國瑜則在上午8點45分抵達，兩人短暫碰頭簡短寒暄，陳宗彥隨即離開，韓國瑜則在場贈送關懷包給船員。

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▲陳宗彥抵高雄前鎮漁港 。（圖／記者洪正達攝）

第一艘魷釣船「佶洋號」29日早上返抵高雄前鎮漁港，4位本國籍漁船幹部、48外籍船員共計52位船員，該艘漁船緩緩停靠市府海洋局指定的檢疫碼頭後，在海巡署安檢人員指令下，船上人員魚貫上岸清點人數，市府衛生局緊接進行體溫量測及問診，及入住防疫旅館居家檢疫14天。

▲陳宗彥抵高雄前鎮漁港 。（圖／記者洪正達攝）

中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥約8點半到場視察，他提到防疫不分中央地方，感謝高雄市府協助將防疫旅館增加到2千多間，可因應這波船員回國所需，漁船公司也很配合，漁業署也有補助經費，目前台灣社區較為安全，所以邊境防守要做好。

他也提到，依每艘船運作需要，原則是5至8位留在船上，維持船基本運作，一人一室，其他人就到防疫旅館，不足集中檢疫場所來做備用，不過第一艘「佶洋號」則是全員下船到防疫旅館，整搜船也會做清消。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）



而高雄市長韓國瑜，海港不能形成防疫漏洞，除了要保護船員安全，也要保障市民朋友健康，市府要求跨局處針對漁船進港做好警戒，高雄遠洋漁船高居全縣第一，感謝各單位投入防疫工作，也呼籲市民不要掉以輕心，勤洗手戴口罩、保持安全的社交距離。

被問及有陳宗彥有到場雙方有聊到什麼嗎？韓國瑜則點點頭不做回應，雙方只有一開始短暫碰面一下，陳宗彥先行離開，無太多互動。

▲船員下船檢疫。（圖／記者洪正達攝）

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