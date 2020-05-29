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陳玉珍放823砲戰紀錄片　蘇貞昌：妳應該先譴責發動戰爭的人

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記者林銘翰／台北報導

外交部長吳釗燮27日接受美國福斯新聞專訪時指出，北京政府趁國際社會忙於抗疫，推動「港版國安法」，憂心接下來可能對台動武，國民黨立委陳玉珍29日在立法院質詢時，播放了一段823砲戰期間亞洲電影學會所拍攝的紀錄片，呼籲兩岸和平才是金門人最在乎的事情。對此，行政院長蘇貞昌回應，「妳應該先譴責發動戰爭、射擊砲彈的一方，而不是只有呼籲和平」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院報告施政方針並備質詢 立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

吳釗燮27日接受專訪時指出，北京政府趁國際社會忙於抗疫，推動「港版國安法」，憂心接下來可能對台動武；而台灣方面則致力於爭取國際支持並鞏固國防。

行政院長蘇貞昌29日率領行政團隊赴立法院進行施政方針報告備詢，陳玉珍質詢指出，吳釗燮日前接受外媒專訪時說，北京政府趁國際社會忙於抗疫，推動「港版國安法」，憂心接下來可能對台動武，隨後便播放了一段823砲戰期間亞洲電影學會所拍攝的紀錄片，呼籲兩岸應以和平為優先。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院報告施政方針並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

陳玉珍表示，戰爭是無情的，在兩岸緊繃的狀況下，呼籲大家盡量以蒼生為念，要考慮到和平才是金門人最在乎的事情。她說，金門人在823砲戰期間除了受到國軍的幫忙，也有許多需要被轉型正義的部分，要求促轉會將金門人在戰爭期間受到不公平待遇調查清楚，還給金門人公道。

蘇貞昌回應，他非常認真地看了影片，但也向陳玉珍喊話，「妳應該先譴責發動戰爭、射擊砲彈的一方，對於鄰居、親人與朋友斷手斷腳，不是只有呼籲和平」。

蘇貞昌說，應該先譴責發動戰爭的人，而不是只有呼籲和平，唯有準備好讓入侵者付出代價，才有和平的到來，「我剛才沒有聽到半句譴責，都只聽到和平、和平」。

陳玉珍表示，她日前已經譴責很多次了，但自己只是中華民國的國會議員，只能在立法院質詢中華民國的行政院長，所以當然要呼籲行政院長，請促轉會調查清楚。對此，蘇貞昌則說，陳玉珍應該為中華民國全體國民的安全，大聲譴責對台灣安全有危害的國家。

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