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游錫堃：國會下會期首要任務　協商成立「修憲委員會」

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▲▼立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第1會期在5月29日結束，立法院長游錫堃表示，感謝時代力量黨、台灣民眾黨、國民黨以及民進黨等4個黨團，在本會期18次的朝野協商當中，克盡職守為民喉舌，展現國會高品質議事效率。此外，為回應各界對修憲的期待，立法院將在下會期開始，協商成立「修憲委員會」，期盼各黨團及全體委員能夠理性對話，謀求朝野及全民修憲之最大共識。

行政院長蘇貞昌29日率領行政團隊赴立法院進行施政方針報告備詢，在登記質詢的所有立委詢答完畢後，游錫堃在宣讀完散會宣告詞後，隨即宣布散會。

游錫堃表示，今天是本會期最後一次院會，第1會期自109年2月21日開議至今，在全體委員及朝野各黨團的共同努力下，總計通過61件議案，包括法律案39案，預算案20案，行使同意權1案，以及其他議案1案。

游錫堃說，感謝時代力量黨、台灣民眾黨、國民黨以及民進黨等4個黨團，在本會期共18次的朝野協商當中，克盡職守為民喉舌，展現國會高品質議事效率。

游錫堃指出，本會期遭逢新冠肺炎肆虐全球，民眾生命飽受威脅，產業發展與國際交流皆受波及，為此，立法院朝野黨團攜手合作，在短短約兩星期內，快速通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》與特別預算，協助全國人民度過危機，並打開台灣在世界的能見度。

游錫堃也細數，本會期重要的立法成果，包括制定亞洲首部《公共衛生師法》，保障醫療從業人員權益，建構完善公衛環境；另外，為關懷農民生計，制定了農業界企盼多年的《農業保險法》及《農民退休儲金條例》，減少農損風險，保障農民老年生活。

此外，立法院也修正了《都市危險及老舊建築物加速重建條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《公務員懲戒法》等攸關社會民生福利及司法改革等39個重要法律案，本會期也在各黨團充分努力下，完成109年度國營事業預算三讀程序，立法績效斐然。

游錫堃表示，展望未來，為回應各界對修憲的期待，立法院將在下會期開始協商成立「修憲委員會」，期盼各黨團及全體委員理性對話，謀求朝野及全民修憲之最大共識。

最後，游錫堃也感謝立法院全體委員、工作同仁在過去這一會期所有努力、辛勞及付出，再次謝謝大家，並祝福大家平安健康。

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