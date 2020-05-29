蘇貞昌跳針拒答振興措施　蔣萬安怒轟傲慢、藐視國會

▲立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院預計在6月2日舉行記者會說明振興券內容，院長蘇貞昌29日到立院施政報告，多名立委關心此事。國民黨立委蔣萬安質詢時7問蘇貞昌振興券的形式和內容，但蘇貞昌都以6月2日說明帶過，引來蔣不滿，批評蘇藐視國會、傲慢的政院，而蘇則回「是你期待錯誤」，重申6月2日會說明。

蔣萬安質詢時問到，疫情逐漸趨緩紓困也發放一段時間，基層百姓期待政府到底會端出什麼振興方案，「振興券發放規劃方向是什麼？」蘇貞昌說，就以「好領、好用、好刺激」為原則，下禮拜6月2日會向國人同胞做報告，目前都在規劃盤整中，沒有定案前的報告恐怕不完整。

蘇貞昌說，6月7日是一個關鍵期，因為在這之前我們都還呼籲民眾戴口罩，過了4個潛伏期後，我們準備大幅開放過更正常的生活，「在這之前我們就鼓勵大家出來消費，有點矛盾」，因此規劃在6月7日大幅鬆綁，鼓勵大家出來，我們所發行的相關振興措施更是會加添柴火來刺激經濟。

蔣萬安追問，國人非常期待，時間上也非常急切需要相關振興，無論叫什麼，大家期待期程在6月份上路實施？蘇貞昌說，6月7日滿4個潛伏期後準備國內鬆綁，國人就會漸漸出來，「我們做所有準備要刺激經濟，會在6月7日前的6月2日公布，內容會有詳細的報告國人同胞一切做法」。

由於蔣萬安得不到滿意答覆，因此連翻追問，但蘇貞昌仍舊緊守口風不願透漏，「事關重大，院長講話說到做到，我會在6月2日說到做到」。最後蔣不滿表示，「院長，我對這樣的答覆不滿意」，而蘇則回，「是你期待錯誤」。

蔣萬安不滿表示，行政院長來國會殿堂施政報告，這麼重要的振興措施為什麼不在這邊清楚告訴國人？我們是代表人民來問院長，因為你的官員都可以上廣播節目，龔明鑫政委大辣辣地講，振興券的方向花1000元換3000振興券，這樣都敢講。到底要不要綁定行動支付？包括實體券，都可以透過媒體放話，為什麼在國會殿堂不願意說明？這一點藐視國會，予以譴責。

蘇貞昌則表示，「委員你這樣譴責非常不當」，強調相關方案不是說不出來，只是還沒有到要說的時候。

蔣萬安仍舊不滿表示，龔政委可以上媒體，包括經濟部官員也可以對媒體放話說不排除發現金，現在到底確定方案是什麼？只敢對媒體放話、側風向，一改再改，民眾期待的是確定版本，到現在不說清楚，下星期就要公布，現在還毫無規劃，這是什麼樣的政府？朝令夕改，「你是傲慢的行政院」。