外籍高教生解除境管？教育部：各大學有做超前準備

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告施政方針並備質詢 立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，但國際間疫情仍持續延燒，因此境管解除時機點備受關注。疫情指揮中心目前擬在6月7日擴大解禁，鬆綁商務人士來台規範，接著是觀光，但立委吳思瑤認為，台灣境外生人數持續成長，應解除境外生境管，避免學術外交成果功虧一簣。

吳思瑤質詢時指出，台灣目前擬在6月7日擴大解禁，鬆綁商務人士來台規範，但國際留學生的鬆綁目前尚未有明確宣示。吳指出，境外生等著來台灣學習，大學校方也高度需要境外生，且新南向政策拓展有成，因此恢復高教正常化都是重中之重。

吳思瑤調閱資料發現，108年大專院校境外生統計，學位生有63530人，以新南向國家為主，多達36073人；其次為港澳生，佔10685人；陸生則佔8353人。非學位生則有66887人，同樣以其他國家為主，佔25796人；其次為新南向國家，多達23647人；陸生則，佔16753人。

▲衛福部次長何啟功（左起）、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠。（圖／記者李毓康攝）

吳思瑤呼籲，境外生應解除境管，開放境外生赴台就讀。她建議，所有大學在空間、經費、時間上都做好準備，有宿舍、防疫旅館可供入境防疫隔離使用，經費部分教育部也支持，而夏天就會是各大學檢疫的黃金時間，可用14+6共20天分3梯次，可以讓3萬多名境外生入台檢疫隔離。

對此，教育部長潘文忠說，整個境外學生，剛發生疫情的時候就提出安心就學方案，作為一個過渡，不要讓境外生學習中斷，而確實在5月開始，各大學已經就境外學生，等疫情舒緩後做超前準備。

潘文忠表示，5月初有25所招收境外學生比較多的大學，教育部逐一了解他們做的準備狀況，已經做到相當籌備程度。蘇貞昌則說，很謝謝委員一直持續關心，這部分潘部長有超前部署。