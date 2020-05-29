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北京辦「反分裂國家法」座談　陸委會重申蔡英文八字互動基礎

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▲▼立法院內政委員會 陸委會主委陳明通 「兩岸關係新展望」專題報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

中共中央29日在北京舉辦「反分裂國家法」周年座談會，重申「一國兩制」、「九二共識」及反台獨，不放棄武力統一的立場。對此，陸委會透過聲明重申蔡英文總統主張的「和平、對等、民主、對話」八字，認為這才是雙方互動的最佳途徑。

陸委會直指，北京對台政策偏差，不顧台灣2,300萬民意對「一國兩制」的堅決反對及國際社會的質疑，不斷倡議「反民主、非和平」政策與法制，破壞台海現狀，我方表達強烈不滿與遺憾。

▲▼15週年。（圖／記者任以芳攝）

▲北京「反分裂國家法」周年座談會在北京召開。（圖／記者任以芳攝）

陸委會認為，15年前的「反分裂國家法」就是中共開出對台用武的空白授權，意圖以單邊法律決定兩岸未來，是極其不智且錯誤的舉措，台灣從未接受。

對於北京「反分裂國家法」周年座談會包括中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書，以及國台辦主任劉結一、解放軍總參謀長李作成等軍方、外事、涉台及統戰等體系單位出席，陸委會認為，這北京堅持單方支配的非理性思維一成不變，其集權體制「威脅台海和平及亞太安全的風險已經升高。」

因此，陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣在歷史事實、國際法及兩岸現實上，從不是中華人民共和國的一部分，臺灣人民絕不會選擇專制、屈從暴力，中共當局切勿一再誤判情勢；另對於中共加大操作各種形式的對台作為，政府將密切注意情勢發展、提升自我防衛，堅定捍衛國家主權與民主自由。

陸委會重申，我方認為，武力及單邊決斷不是解決問題之道，唯有回到蔡總統主張的「和平、對等、民主、對話」，才是雙方互動的最佳途徑。

據了解，栗戰書在今天的座談會上表示，要深入貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，深刻認識《反分裂國家法》的重要作用，堅決反對「台獨」分裂、堅定推進祖國和平統一。他還說，「台獨」是絕路一條，以身試法必遭嚴懲。

劉結一也繼續強調一中原則、九二共識等政治基礎，表示陸方不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，更強調統一不是任何分裂勢力能阻撓的。

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