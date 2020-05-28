民眾黨：謝立功是無給職顧問「不會要求他退出國民黨」

▲謝立功陪同柯文哲出席黨政協調會報。（圖／記者楊蕓攝）

記者陳家祥／台北報導

外傳國民黨籍前移民署長謝立功未來將出任民眾黨秘書長，掀起各界討論。謝立功28日受訪證實，近來已加入民眾黨運作，為民眾黨提供相關政治意見，但是否接秘書長不便發言，若違國民黨紀願受處分。對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，謝立功目前未入黨，在黨團是無給職顧問，參與晨會的輿情定調討論；未來職務分配不確定，還要經黨中央討論。

據了解，謝立功目前是正式發聘書的民眾黨無給職顧問，現階段會參加晨會跟黨團會議等，熟悉黨的運作模式。至於外傳將出任黨秘書長，據幕僚透漏，目前黨內幹部對謝立功仍相當陌生，畢竟國民黨跟民眾黨不論在意識形態、議題光譜等，還是有點落差，謝立功能否融入新政黨的思維是關鍵，「要有共識才能共事」。

至於未來謝立功若真的出任民眾黨秘書長，其國民黨籍該如何處理？黨內人士透漏，民眾黨章的規定是「柔性政黨」，也就是承認雙重黨籍，因此謝立功若任黨職，也不會要求他主動退出國民黨。

民眾黨日前風波不斷，秘書長張哲揚請辭後，引發外界關注。近日傳出前移民署長謝立功悄悄加入民眾黨運作，參與立法院黨團晨會已逾1個月。民眾黨主席、台北市長柯文哲27日中午出席黨政會報，謝立功更與柯文哲搭乘同一台車，全程陪同，據傳未來有可能接下民眾黨秘書長一職。

謝立功受訪表示，民眾黨是一個新興的政黨，提出很多很有意義的法案，港澳條例18條修法等，民進黨一黨獨大、「太鴨霸了」，所有在野政黨應好好結合，才有制衡力量 。他稱讚柯文哲不是傳統正式人物，「其實蠻務實的，不會唱高調」，真的實事求是很不錯。對於柯文哲有託付任務？謝立功回稱「目前還不好說」。