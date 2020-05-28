台北民調墊底！向侯友宜學什麼？柯文哲這樣說

記者楊亞璇／台北報導

根據《遠見雜誌》最新民調指出，新北市長侯友宜獲得五顆星的滿意度，位居六都首長第一，台北市長柯文哲則是墊底。對此，柯文哲28日出席竹子湖台灣水韭復育記者會，被問到哪些地方可以跟侯友宜學習，柯文哲說：「我也不曉得」。

▲柯文哲出席竹子湖芋見小路臺灣水韭復育活動。（圖／記者楊亞璇攝）

《遠見》民調顯示，在六都首長施政滿意度，侯友宜與桃園市長鄭文燦皆獲得五顆星，其次是台南市長黃偉哲獲得4.5顆星，台北市長柯文哲3.5顆星，台中市長盧秀燕3.5顆星。另外獲得五星評價的還有新竹市長林智堅，屏東縣長潘孟安，連江縣長劉增應。

柯文哲說，「很好，其實看一看...」，不過話未說完，他又被問到對於侯友宜第一名的看法，柯文哲簡單表示「對啊、很好啊」，至於哪些地方可以向侯友宜學習？柯文哲回說「我也不曉得」。

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