　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北民調墊底！向侯友宜學什麼？柯文哲這樣說

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊亞璇／台北報導

根據《遠見雜誌》最新民調指出，新北市長侯友宜獲得五顆星的滿意度，位居六都首長第一，台北市長柯文哲則是墊底。對此，柯文哲28日出席竹子湖台灣水韭復育記者會，被問到哪些地方可以跟侯友宜學習，柯文哲說：「我也不曉得」。

▲▼柯文哲出席竹子湖芋見小路臺灣水韭復育活動。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲出席竹子湖芋見小路臺灣水韭復育活動。（圖／記者楊亞璇攝）

《遠見》民調顯示，在六都首長施政滿意度，侯友宜與桃園市長鄭文燦皆獲得五顆星，其次是台南市長黃偉哲獲得4.5顆星，台北市長柯文哲3.5顆星，台中市長盧秀燕3.5顆星。另外獲得五星評價的還有新竹市長林智堅，屏東縣長潘孟安，連江縣長劉增應。

柯文哲說，「很好，其實看一看...」，不過話未說完，他又被問到對於侯友宜第一名的看法，柯文哲簡單表示「對啊、很好啊」，至於哪些地方可以向侯友宜學習？柯文哲回說「我也不曉得」。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
快訊／「港版國安法」成定局！　陸人大正式表決通過
快訊／明年行事曆公布！　「3天以上連假」有8次
「台中人超難相處」　大尺度網紅哭沒粉絲幫…走4小時才到火車站
《逃出絕命鎮》男星癌逝！　演活角色…導演讚：真正的專業演員
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲滿意度墊底　黃珊珊稱因政治氛圍「不順時中大家覺得不應該」

包租代管業緩衝期倒數30日　內政部籲業者速登記

快訊／明年行事曆公布！　「3天以上連假」有8次

振興券發放搞得好複雜　　馬英九：要改發消費券現在還來得及！

台北民調墊底！向侯友宜學什麼？柯文哲這樣說

謝立功接民眾黨秘書長？ 國民黨：他還是黨員

電商業怨「振興券遭排除」　行政院回應了！

找謝立功當民眾黨秘書長？　柯文哲不否認：這漏掉太多台了

藍營質疑「罷韓國家隊」行政不中立　行政院回應了

外交部：巴西被施壓不得祝賀蔡英文連任　獨裁政權無法領悟言論自由

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

柯文哲滿意度墊底　黃珊珊稱因政治氛圍「不順時中大家覺得不應該」

包租代管業緩衝期倒數30日　內政部籲業者速登記

快訊／明年行事曆公布！　「3天以上連假」有8次

振興券發放搞得好複雜　　馬英九：要改發消費券現在還來得及！

台北民調墊底！向侯友宜學什麼？柯文哲這樣說

謝立功接民眾黨秘書長？ 國民黨：他還是黨員

電商業怨「振興券遭排除」　行政院回應了！

找謝立功當民眾黨秘書長？　柯文哲不否認：這漏掉太多台了

藍營質疑「罷韓國家隊」行政不中立　行政院回應了

外交部：巴西被施壓不得祝賀蔡英文連任　獨裁政權無法領悟言論自由

電視台證實！舒子晨慘丟《食尚玩家》主持棒

柯文哲滿意度墊底　黃珊珊稱因政治氛圍「不順時中大家覺得不應該」

不放孟晚舟　看懂加拿大如何在美中角力下夾縫求生

【奧斯塔羅】 最近有小人放冷箭嗎？

聰明人「長得比較醜」？台大生傻眼回應：為荷包要忍住...國中妹秒補刀

快訊／「港版國安法」成定局！　陸人大「2871:1」正式表決通過

反對港版國安法！　何韻詩稱被列「噤聲名單」：現在是戰爭

首家金控力挺國旅！　國泰金砸4.4億提供逾5萬員工國內旅遊

前NBA球員傑克森痛悼「遭警壓脖身亡摯友」　拭淚控訴：你們殺了我兄弟

八三夭「想見你」想瘋了...宣布線上開唱！揪密友助陣爆猛料

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

快訊／連假出遊提早排！2021年放假116天「3天以上連假8次」

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

「台年輕人奴性重才快樂」他稱香港更自由：想移民大錯

高嘉瑜稱「課肥胖稅」引戰　議員批：道歉

快訊／吳釗燮憂「大陸可能對台動武」　蔡英文：各部會高度注意情勢

侯友宜獲「五星評價」　施政滿意度居全台第一

即／口罩價格5元業者反彈　經濟部：參考價

吳釗燮憂大陸動武　國防部回應了

獨／謝立功現身立院！同框柯文哲

文華東方確定裁員251人　已達大量解僱標準

組黨王3小時成立6胞胎　代辦70政黨

綠委疑：文華東方若歇業剩下的住房回饋呢？

「血流成河是你的北京中央造成」　陳玉珍怒嗆洪申翰公開亂造謠

更多熱門

相關新聞

「侯神探」滿意度高達87.1％

「侯神探」滿意度高達87.1％

今年遠見公布縣市長民調，雙北諸侯中，台北市長柯文哲名列六都最末座，柯P正式滑落神壇，已成事實！另一方面，新北市長侯友宜則成為崛起中的政壇巨星，滿意度高達87.1％，較去年暴漲3成多，滿意到破表！

找謝立功當秘書長？柯：等正式回答

找謝立功當秘書長？柯：等正式回答

獨／謝立功現身立院！同框柯文哲

獨／謝立功現身立院！同框柯文哲

振興券花1千領3千　柯：脫褲子放屁

振興券花1千領3千　柯：脫褲子放屁

柯文哲：主張雙城論壇繼續辦

柯文哲：主張雙城論壇繼續辦

關鍵字：

台北柯文哲

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

即／美國務卿宣布　香港不再自治

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面