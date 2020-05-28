柯文哲滿意度墊底　黃珊珊稱因政治氛圍「不順時中大家覺得不應該」

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

根據《遠見雜誌》最新民調指出，在全台21縣市長施政滿意度中，新北市長侯友宜位居第一（87.1％），而台北市長柯文哲，滿意度僅獲得52.3％，在21縣市中墊底。對此，北市副市長黃珊珊指出，大家都要順時中，但北市們稍微有一些意見就不應該，認為與政治氛圍有關係。

黃珊珊指出，民調每個時期都不一樣，每個時期有一些事件發生，可能跟疫情有關，或跟社會氛圍有關，值得參考，他強調台北數字上是進步的，「客觀的數字台北市都是領先的，也就是說主觀的部分大家有比較多意見，我們虛心接受、會檢討」。

至於是否代表北市防疫沒被肯定？黃珊珊指出，她認為說，「這次是不是大家都要順時中才能往前走，然後我們稍微一有一些意見，大家都覺得不應該，這個社會氛圍問題」。

黃珊珊強調，台北市一直都走在對的道路上，「該說的我們會說，該說真的我們會說」，她認為跟中央意見有不同的地方，任何地方都不可能一言堂，對的事情會繼續做。

不過被問到全台最後一名一事，黃珊珊卻反問，「我們不是最後一名，後面不是還有別人嗎？」記者提醒北市滿意度最後一名。黃珊珊認為，「滿意度是很主觀啊」，也許台北市民的確是要求最高的，有關滿意度的部分可能還是和政治氣氛有關係，接受人民的意見，該努力的還是該努力，她相信大家可以在防疫作為上，台北市絕對沒有做得比其他縣市差。

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