提供韓國瑜治水建議？ 侯友宜「並肩作戰」：高雄市府會全力做好防汛

記者羅婉庭／新北報導

針對高雄淹水被視為壓倒高雄市長韓國瑜的最後一根稻草，新北市長侯友宜28日表示，韓國瑜跟高雄市府團隊全心全力，把積淹水及所有防汛工作做得很好。

▲侯友宜出席新北市年度大型防汛演習 。（圖／記者羅婉庭攝）

新北市下午舉行一年一度的大型防汛演練，對於是否給予韓國瑜防汛上的建議，侯友宜回應，每一個地區在處理防汛，都會依照各個地區狀況不同作出相應對措施，但是只要市府第一時間能夠發揮團隊力量，無論是用科技、第一線的作戰能力，絕對可以把積淹水問題能夠快速的處理好。

針對獲得遠見雜誌民調五星市長的評價，會給韓國瑜幾星級評價？侯友宜回應，每一個縣市的狀況都不一樣，只要大家盡心盡力為市民服務，把市政做好，「我們一起並肩作戰」，守護市民的健康、守護市民的安全，一定會贏得市民的期許，大家好好的努力做好市政。

侯友宜說，這段時間拚防疫也要拚防汛，尤其是在梅雨季節，極端氣候影響的瞬間強降雨經常發生，透過不斷演練來提醒團隊加強作戰能力。今天演習過程中，從災前的準備、災中的應變、災後的復建3個方向進行防汛的演習。

侯友宜說明，在災前的準備特別以CCTV雨水偵測系統，結合地區偵水志工，第一時間就能夠到現場了解整個準備情形，讓排水系統、側溝、以及所有積淹水的地點都能夠隨時掌控。那災中的應變也特別利用科技協助，以及所有的抽水機組、抽水站，及所有防汛整備工具，都確保能及時在現場被調配。

侯強調，在災中的應變，要靠我們的團隊的指揮官跟第一線作戰夥伴，隨時調整步伐，做好應變能力。至於災後復建，市府一定要求工作人員確保交通、民生，所有路線以及場域即時開放，災後的復建務必快、狠、準，恢復民眾的正常生活。

侯友宜也感謝辛苦的水利局員工，表示今天在大雨期間完整演習，是過去四天不斷演練得成果，讓防汛做到位，保障民眾的生命財產安全，市府團隊一定要全力以赴，讓新北市安居樂業。

▲新北市109年度大型防汛演習 。（圖／記者羅婉庭攝）