藍營扯「罷韓賄選」被打臉！王定宇還原真相嗆：誣告要不要道歉





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日要投票，國民黨立院黨團27日卻指控，稱「罷韓團體送200元乾洗手賄選」。不過，隨即就有網友透過臉書打臉藍營，民進黨立委王定宇28日也透過臉書還原真相，所謂送200元乾洗手其實是「送愛社區發展協會」所送，根本與罷韓團體無關、也沒有罷韓相關文宣。他怒嗆國民黨，「誣告要不要道歉？」

王定宇透過臉書表示，韓國瑜陣營和國民黨立院黨團指控「罷韓團體送200元乾洗手賄選」，國民黨立院黨團還嗆「不是就來告我誣告」，「國民黨高雄議會黨團到雄檢按鈴提告。弄的跟真的一樣，結果...烏龍打臉，GG悲劇了！」

王定宇還原真相，有網友揭露乾洗手其實是「送愛社區發展協會」送的，並沒有罷韓文宣，該協會跟罷韓團體也不熟。他怒嗆，「昨天指控的那麼大聲的國民黨眾人，要不要道歉？還是要自首誣告？造假栽贓的議員要不要說明一下這個大醜聞？」

王定宇進一步說明，國民黨立委邱于軒帶頭告發罷韓團體送乾洗手抗菌酒精隨身瓶，其實是把罷韓團體發送「罷韓垃圾袋」上面的文宣撕下來、黏放在乾洗手抗菌酒精隨身瓶上面，再自導自演找人冒充罷韓團體發送乾洗手抗菌酒精隨身瓶，並互相串通好錄音、栽贓給罷韓團體。

王定宇指出，「不到1天，被網友翻出該洗手液疑似是送愛協會公益團體辦活動，免費發送的贈品，更有網友秀出楠梓區清豐里的通知，表示為了宣導此次投票所與之前不同，因此藉公益團體辦理贈送乾洗手的機會，加強宣導各鄰分配的投票所，請民眾踴躍投票。」

至於該協會里長的黨籍身分，王定宇補充說明，「國民黨被打臉後改要抹綠，可以參考這位送愛協會的會長，他曾參選里長是無黨籍的，而當選的現任里長也是無黨籍的，他們上次選舉打敗民進黨提名的候選人。」