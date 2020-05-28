不放孟晚舟　看懂加拿大如何在美中角力下夾縫求生

▲美國指控，孟晚舟涉嫌金融欺詐，這在美國和加拿大都是違法行為。（圖／路透）

文／中央社記者胡玉立多倫多特稿

全球注目下，加拿大法院於當地時間27日裁決「不放孟晚舟」，司法獨立特質再次彰顯，但也表示加拿大得繼續硬著頭皮審理孟晚舟案，在美國和中國兩大強權持續惡鬥下，夾縫求生。

在卑詩省最高法院大法官霍姆斯（Heather Holmes）裁決華為財務長孟晚舟引渡案屬「雙重犯罪」前，中國外交部公開要求加方立即釋放孟晚舟，「以免中加關係持續受損」。中國官方悍然將孟晚舟案與加中關係直接掛勾，兩名遭中國報復性拘押的加拿大公民命運，明顯操在中國一念之間，霍姆斯仍毅然拍板做出「不放孟晚舟」的決定。

加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）對此表示，此裁決顯示加拿大引渡程序獨立性，「加拿大司法機構獨立運作，今天有關孟晚舟引渡程序雙重犯罪的決定，是一獨立決定，它只是法律程序多重步驟的一部分，加拿大政府將繼續對孟晚舟引渡程序保持透明。」

加拿大朝野雖同聲強調此裁決彰顯「司法獨立」，但許多人也立即感覺到「背上一股涼意」。

畢竟，幾天前，孟晚舟才在卑詩省最高法院前與10多名親友開心高舉大拇指和比出勝利V字手勢大合照，被人解讀為有「預先慶功」之意。昨天以前，也有多位法界人士預料孟晚舟勝算不小。

凡此種種，難免讓人帶著一絲希望，期待烏雲罩頂、讓加中關係瞬間跌入谷底的「引渡孟晚舟事件」會在法官裁決下，成為歷史名詞，甚至「換回」被中國報復性拘捕並當成「人質」的兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）。

裁決結果出爐，希望至少現在是破滅了。

中國駐加大使館立即發表聲明，抨擊美國和加拿大濫用雙邊引渡條約，指責加拿大在此過程中一直是美國「幫凶」，整個案件完全是「嚴重政治事件」。

有人說，加拿大非得「繫緊安全帶」不可，早已開打的「加中冷戰」，眼看還要持續好幾年。而且，加拿大再怎麼不樂意，也得接受一個事實：至少在川普執政下，美中兩大超級大國激烈惡鬥，利字當頭，在中國霸凌加拿大時，美國未必會是挺住加拿大的盟友。

前加拿大駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）表示，他很擔心北京將起訴康明凱和史佩弗，兩人處境可能會很快惡化。

趙樸認為，中國利用威嚇手段與經濟力量，要求加拿大扭曲價值觀、屈從於它之下，加拿大正被迫重新評估加中關係。加拿大企業應警覺或被告知：在現行體制下於中國開展業務，存在巨大風險；改在亞洲別的地方或其他地區多元發展，才是上策。

與此同時，有學者認為，加拿大因孟晚舟引渡案成為兩大易怒強權下的夾心餅乾，但換個角度來看，它也為加拿大提供新的戰略契機。

加拿大甚至可以在當前疫情大流行下，把握全球各國同聲要求調查中國的團結氛圍，重塑自己的世界地位，重新調整與大國的關係。

多倫多大學孟克全球事務公共政策學院（Munk School of Global Affairs and Public Policy）科學與亞洲研究所副教授王慧玲（Lynette Ong）表示，美國領導層空洞化對西方自由主義利益來說，極為不利。專制中國挾帶經濟力量自信崛起，遇上美國經濟實力和全球領導地位下降，讓中國無懼於與西方國家「單挑」。

加拿大扛下孟晚舟引渡案18個月以來，就是一直處於隻身對抗中國的孤立狀態，加拿大面臨中國「人質外交」、「農業外交」危機，美國並沒有在加拿大背後撐著。

但王慧玲指出，當前2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，雖是悲劇，卻也讓所有國家生出「同舟共濟」之感，這種集體情緒將創造出力量，也是國際廣泛結盟的一線生機。澳洲倡儀對中國疫情處理進行獨立調查，即有超過130國組成聯盟推動。

王慧玲表示，這在社會運動學上是極其難得的「政治機會」，明智的政府可以趁著全球對抗中國的浪潮前進。加拿大如果無視這樣的機遇，將是非常愚蠢的。