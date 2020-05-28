美國若取消香港特殊待遇　經貿衝擊一次看

▲美國國會1992年通過「美國－香港政策法」，以在香港回歸中國後，美國可繼續給予特殊待遇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

北京推動「港版國安法」立法，美國可能以香港不再擁有自治，取消「美國－香港政策法」所賦予香港的特殊待遇。以下為美國香港政策法的特殊待遇重點及取消後可能的衝擊。

● 為何有香港政策法

有鑑於英國1997年將香港交還中國，美國國會1992年通過「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act），以在香港回歸中國後，美國可繼續給予特殊待遇。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，由於憂心北京加強箝制香港及發生反送中風波，去年起，美國把香港能否維持充分自治作為例行檢視的前提。若國務卿認定自治不復存在，美國國會就能撤除香港的特殊待遇，意味美國對待香港的貿易與其他面向，將與對待中國其他地方一視同仁。

● 給香港哪些特殊待遇

1. 視香港為獨立關稅區

香港政策法規定，美國應尊重香港為個別關稅領域及關稅暨貿易總協定（GATT，世界貿易組織WTO前身）締約方；美國應繼續賦予香港貨品最惠國待遇。因此香港不受美中貿易戰裡，美國向中國開徵大量關稅影響。

2. 可設立雙邊關係

香港政策法規定，美國應尋求維持並擴大與香港的經貿關係，並應繼續在像進口額度與原產地認證等經貿事務上，以個別領域對待香港。美國應繼續直接與香港協商以決定雙邊相關經濟協定。

美國應繼續將香港視為英國以外的完全自治區，並應在1997年6月30日後基於尊重經貿事務，將香港視為有別於中華人民共和國的充分自治區。

3. 貨幣自由匯兌、簽證待遇有別中國其他地區

香港政策法規定，美國應在1997年6月30日後尋求維持在港設立美國總領事館，以及其他官方和非官方機構；承認香港特別行政區的護照與旅行文件，九七後香港居民申請美簽與永久居留不受影響；美國應繼續准許美元與港幣自由匯兌。

● 開啟香港之死：取消特殊待遇的衝擊

除上述特殊待遇恐出現變數，美國媒體估計美港間380億美元貿易將受到損害。據美國國會研究處（CRS）資料，2018年美國對外貿易順差最多的地方就是香港，達311億美元。約290家美企在港設立區域總部、434家設有分部。

英國廣播公司（BBC）指出，中國利用香港作為與世界其他地區做生意的中間人，中國的企業與海外的跨國公司都以香港作為國際或區域樞紐，一旦香港特殊地位取消，也會傷及中國本身；CNN認為恐爆發美企出走潮。

大和資本市場公司（Daiwa Capital Markets）日本之外的亞洲首席經濟學家賴志文（Keven Lai）說：「長期而言，人們對在香港經商與投資可能得考慮再三。」

倫敦大學亞非學院中國研究所（SOAS China Institute）所長曾銳生表示，取消對港特殊待遇「是核武選項，會開啟我們所認知的香港之死」。