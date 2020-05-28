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撤香港特殊地位是「雙面刃」！千家美企出走　專家曝：對港傷害超越中國

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▲▼香港特首林鄭月娥5月26日出席記者會，再度力挺設立「港版國安法」。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥5月26日出席記者會，力挺設立港版國安法。（圖／路透）

▲▼香港特首林鄭月娥5月26日出席記者會，再度力挺設立「港版國安法」。（圖／路透）記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧27日正式宣布，香港已經「不再自治」，往後無法享有美國法律賦予的特殊待遇。消息人士指出，總統川普最快可能在29日會做出下一步決定，可能會朝簽證和經濟出手，但制裁力道尚未有定論。港媒則估計，香港的零關稅待遇可能受影響，設立在香港的1300多間美企也可能撤離，重挫香港經濟。

蓬佩奧（Mike Pompeo）27日向國會表明，「香港已經不再享有美國法律賦予其等同1997年以前的特殊待遇」；同時也批評港版國安法毀棄《中英聯合聲明》中對香港人民的承諾。

▲▼ 美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

▲ 美國國務卿蓬佩奧正式宣布香港已經「不再自治」。（圖／路透）

國會消息人士向CNN透露，川普最早會在29日宣布決定，但執行的力度還在討論中。美國國務院東亞及太平洋地區助理國務卿史達偉（David Stilwell）說，白宮正在考慮「各種方面」的選擇，可能會有簽證或經濟制裁，但時機尚未決定。史達偉提到，這個行動將反映「整個政府」的作法，並且盡可能針對性地進行改變。

美國前駐香港總領事唐偉康（Kurt Tong）認為，川普政府的主要目的是展現出決斷力，而損害香港經濟地位的行動，也有可能雙面刃，當香港不再是適合做生意的地方，儘管會在一定的程度上傷害中國，「但這都是間接的，也是互相的，只要破壞美中商業關係的任何一個方面，雙方就都是輸家。」

根據香港《經濟日報》報導，若美國動搖香港特殊地位，目前在香港營業的1300多家美國企業將面臨問題，幾乎包括所有主要的美國金融公司，這些公司有可能轉移到亞洲其他城市。同時赴港簡易簽證、零關稅優待全部取消，也會重挫香港的經濟。

美國貿易代表辦公室（Office of the US Trade Representative）的數據顯示，2018年香港是美國第21大商品貿易夥伴。根據美國人口普查局的數據，2020年Q1美國從香港出口了63.6億美元的商品，進口了9.52億美元的商品。

美中關係全國委員會主席歐林斯（Stephen Orlins）形容結束香港特殊地位是「災難性的」，直指這種行為對香港人民的傷害將超越中國，「這會毀了他們，你在射殺你試圖保護的人。」民主黨眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）也說，對港政策無論如何都不該成為對付中國的棋子。

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