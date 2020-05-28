鍾南山：與美合作研究病毒起源　恐因政治干預而停擺

▲大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情重創全球，在各國對於調查新冠病毒起源展開合作之際，美國與中國卻因病毒起源的問題而產生衝突，雙方爭執不下。對此，中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山表示，新冠肺炎疫情早以政治化，重要的相關合作計畫恐因為政治干預而停滯不前。

鍾南山在接受《南華早報》獨家專訪時表示，全球的科學家必須合作調查新冠病毒的起源，目前與「病毒獵手」之稱的美國學者利普金（Ian Lipkin）合作共同找尋病毒的起源至關重要，利普金自今年2月份開始，就一直與廣州中山大學公共衛生學院教授陸家海的團隊合作研究，致力於找尋新冠病毒的起源。

鍾南山說，利普金與陸家海從2003年SARS疫情時就曾合作在中國找尋病毒起源，利普金教授一直與中國保持著長期關係，如今他卻擔心這項計畫會因為政治干預而停滯不前。

▲新冠肺炎疫情重創全球。（圖／路透）

鍾南山指出，美國政府多次懷疑病毒起源於武漢病毒實驗室，把新冠病毒的責任歸咎給中國，這會使合作項目陷於停擺的險境，「現在病毒已遭政治標籤，要進行研究實在非常困難。」

鍾南山還指出，在遭到美國指控之後，大陸疾病預防控制中心與國家衛生健康委員會已派遣特別小組，進行為期兩周的調查，但調查人員並未發現任何不當行為，且並未發現任何新冠病毒可能是由實驗室人造的證據。

鍾南山也表示，目前已確定最早的案例分別出現在11月的美國、法國以及義大利，因此在中國大陸通報之前，病毒可能早已存在，「這是一個世界性的問題。」

鍾南山坦言，儘管武漢市政府最初下令停止華南海鮮市場運作，藉此防止動物傳播病毒，但調查團隊仍需要找出這些動物在這場流行病中的角色。

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