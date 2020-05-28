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甲興托嬰中心滿月　盧秀燕親送紅蛋同慶「力拚公托倍增」

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▲▼盧秀燕出席甲興托嬰中心滿月，分贈紅蛋並與家長互動。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席甲興托嬰中心滿月活動，分贈紅蛋給大家。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

大里區已成台中人口數第三大，人口數及年輕家庭持續攀升，台中市長盧秀燕有鑑於大里區缺乏公托中心，上任1年多以來就增設大里、甲興2處公托。甲興托嬰中心28日開幕慶滿月，盧秀燕親自到場送滿月紅蛋同慶。她表示，未來將力拼公托倍增，給家長托嬰最好服務。

台中市長盧秀燕今天上午前往大里甲興托嬰中心滿月慶祝活動，除了解托嬰中心運作狀況，也與家長互動，了解托嬰需求。盧秀燕也贈送滿月紅蛋，並與小朋友一起玩遊戲，現場氣氛溫馨熱鬧。

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▲▼盧秀燕出席甲興托嬰中心滿月，分贈紅蛋並與家長互動。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席甲興托嬰中心滿月，表示將力拼公托倍增。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，大里區人口快速成長，已躍升台中人口數第三多，年輕家庭也快速增加。她上任時大里沒有公托中心，上任1年多就拚出2座公托，盼滿足家長公托需求，未來會持續盤點適當地點，力拚公托倍增。

社會局長彭懷真表示，市府積極推動公托倍增計畫，目前已於沙鹿、豐原、太平、清水、坪林、大里設置公設民營托嬰中心，以及北區、東區、梧棲的社區公共托育家園，目前共10處，目標2022年擴充至50處。

社會局說明，甲興托嬰中心空間規劃首重安全，環境色系以明亮、溫暖為主，帶領他們在日間生活空間、探索學習遊戲區和用餐區健康快樂成長，得到妥善照顧。擁有8歲寶寶的家長大力讚賞說，當初會選到甲興公托，是因為設施完善、環境舒適，能讓他們安心工作打拚。

社會局表示，甲興公托中心收托時間為週一至週五上午8時到下午6時，每月收費7000元，並協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者，均可報名登記，額滿為止。

包括市議員林碧秀、林德宇、李天生、張滄沂，大里區長鄭正忠、伊甸社會福利基金會董事長成亮，及立委何欣純、市議員蘇柏興服務處代表均出席滿月活動，到場關心。

年輕好簡單～～


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