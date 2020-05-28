機車擦撞奧迪成刮刮樂　車主出來關心…他回「沒事沒事」轉頭騎車快閃

▲機車擦撞路邊奧迪，車身刮出一條長刮痕敬認為沒事離開。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

羅姓男子騎機車擦撞停在路旁的奧迪小客車，人幾乎失去重心差點倒地，汽車車身還刮出一條痕跡。奧迪黃姓車主出來好心問他「人有沒有怎樣？」他竟回「沒事」就騎車離開，讓黃男氣炸。警方表示，羅男肇事逃逸事證明確，已依法開單，並吊扣駕照。

第三警分局交通分隊上月底獲報，南區仁和路上有一輛停在路邊的汽車，遭機車擦撞後肇事逃逸，員警立刻趕到現場了解。

48歲黃姓車主氣呼呼向警方說，他當時把心愛的奧迪小客車停在路邊停好，在屋內聽到有碰撞聲趕緊外出查看，發現一輛機車就靠在他的愛車旁，脫口就問他「有沒有怎麼樣？」機車騎士回他說「沒事沒事」，隨即騎車離開。他覺得怪怪的，上前查看，發現左後車身已出現一條長刮痕，氣到報警，一定要對方賠償。

▲▼機車擦撞路邊奧迪，受害車主關心他回說沒事竟直接快閃。（圖／民眾提供）

警方經調閱監視器，找到肇事的機車騎士41歲羅姓男子，電話通知他有肇事，希望他到案說明。羅男卻否認肇事，一直不到案。警方登門拜訪，並出示監視器畫面，他才坦承確實有擦撞。

▲肇事機車排氣管防燙蓋出現新擦痕。（圖／民眾提供）

羅男表示，他擦撞後有檢查，確認汽車沒有損傷。後來有人走出來問他有沒有怎樣，他才回說「沒事沒事」，接著就騎車離開。

交通分隊長蔡興邦表示，監視器畫面可看出，羅男擦撞汽車後差點倒地，撞擊力道之大怎麼會沒事？不負責任還肇事逃逸，依道路交通管理處罰條例可開罰1千至3千元，並吊扣駕照1至3月。他呼籲民眾發生交通事故後，切勿心存僥倖，自我判斷是否該報警處理，即便自覺無車損或車主不在場，仍應依規定報案，才能確保雙方權益。

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