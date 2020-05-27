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台中防疫新生活上路　盧秀燕：畢業旅行、演藝場館、旅遊景點解禁

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▲盧秀燕宣布，各校可以辦理畢業旅行。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕宣布，各校可以辦理畢業旅行。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣已40多天沒有出現新冠肺炎本土案例，市長盧秀燕27日宣布三大解禁，經市府防疫會議決議，台中即日起開放各校辦理畢業旅行，文化局各演藝場館在遵守防疫原則下解封，旅遊景點也放寬人流管制，讓民眾恢復正常生活。

盧秀燕表示，畢業旅行是每個學生最難忘的回憶，因此開放各校辦理畢業旅行，但還是要勤洗手、戴口罩等；演藝場館在遵守實名登記、座位間隔等原則下，即日起全面開放；台中的自行車道、登山步道、高美濕地等戶外景點，即日起也放寬人流管制，但民眾還是要維持社交距離或戴口罩。

市府表示，根據中央各項防疫規範開放畢業旅行，學生經家長或法定監護人同意後，以自由參加為原則，學校規劃畢業旅行時，應以同班級、同遊覽車方式辦理，並保持社交距離或戴口罩，出入各地點也要量測體溫與消毒。

此外，文化局各演藝場館包含中山堂、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心及圓滿戶外劇場等，即日起配合防疫下解封；其中中山堂將在修繕工程完成後，6月28日起開演，民眾進出演藝場館應實名登記、戴口罩、量體溫、坐梅花座，只要遵守相關原則，可不受室內100人、室外500人限制，工作人員也應進行健康控管。

至於旅遊景點解禁，台中市自行車道如東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道等，登山步道如新田登山步道、大坑登山步道和高美濕地等戶外景點，即日起放寬人流管制，但民眾還是要維持社交距離或戴口罩；麗寶樂園、東勢林場等觀光遊樂業，則配合中央規範從6月7日起放寬人數限制。

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