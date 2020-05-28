外交部：巴西被施壓不得祝賀蔡英文連任　獨裁政權無法領悟言論自由

▲巴西議員揭露對岸使館信件，要求對蔡總統就職發言保持沉默。（圖／翻攝自推特／Paulo Eduardo Martins）



記者陶本和／台北報導

巴西聯邦眾議員日前指出，遭到對岸大使館施壓，要求對總統蔡英文的就職典禮保持沈默；但是掀起巴西內部挺台聲浪，推特出現一系列「#vivaTaiwan推文」。對此，外交部28日表示，言論自由是人民的基本權利，顯然是獨裁政權無法領悟的。

隸屬巴西基督教社會黨（Social Christian Party）的馬丁斯（Paulo Eduardo Martins）在推特上傳一張對岸大使館的文件照片；其內容明確指出，希望就蔡英文就職採沈默的態度。

不過，在巴西國內卻出現一波波挺台聲浪，推特上更自主湧出「#vivaTaiwan」的推文活動。對此，外交部重申，言論自由是人民的基本權利，民主制度是台灣與巴西的共享價值，但顯然這是獨裁政權所無法領悟的。

外交部表示，對於巴西的馬丁斯勇於捍衛民主真諦、揭露對岸戰狼外交作為，表達敬佩之意，而我國政府對來自巴西及世界各國政要祝賀蔡英文贏得連任及就職，以及對國際社會所展現的支持與友誼，再次表達由衷謝忱。

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