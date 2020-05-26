外交部捐贈5萬片口罩給南非　已主動提供防疫物資給80多國

▲台灣提供5萬片口罩給南非。（資料照／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

外交部次長曹立傑於26日代表外交部主持贈南非共和國5萬片醫療口罩的捐贈儀式。我國捐贈的5萬片口罩，則由南非聯絡辦事處代表麥哲培（Robert Seraki Matsebe）代表接受。

曹立傑致詞時指出，為因應武漢肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，並展現台灣是負責任的利害關係者，以及「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping!）的精神，政府在滿足國內需求之後，主動提供防疫物資協助全球80多個國家。

他強調，南非是非洲疫情較嚴重的國家之一，我國因此援贈南非5萬片醫療口罩，協助第一線醫護人員抗疫，同時傳達我國政府及人民對於南非疫情誠摯的關懷之意。

麥哲培則表示，台灣政府各項防疫措施因應得宜，他在台灣深有所感；南非目前疫情仍面臨嚴峻挑戰，他將鼓勵南非政府以台灣成功抗疫經驗為借鏡，期待使南非的疫情早日獲得控制。

對此，外交部表示，我國將以多元方式與南非在抗疫經驗上持續進行合作，並持續以具體行動對全球公共衛生及國際人道援助作出貢獻。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】