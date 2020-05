外交部捐贈5萬片口罩給南非　已主動提供防疫物資給80多國

▲台灣提供5萬片口罩給南非。(資料照/達志影像/美聯社)



記者陶本和/台北報導

外交部次長曹立傑於26日代表外交部主持贈南非共和國5萬片醫療口罩的捐贈儀式。我國捐贈的5萬片口罩,則由南非聯絡辦事處代表麥哲培(Robert Seraki Matsebe)代表接受。

曹立傑致詞時指出,為因應武漢肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球,並展現台灣是負責任的利害關係者,以及「台灣能幫忙,而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping!)的精神,政府在滿足國內需求之後,主動提供防疫物資協助全球80多個國家。

他強調,南非是非洲疫情較嚴重的國家之一,我國因此援贈南非5萬片醫療口罩,協助第一線醫護人員抗疫,同時傳達我國政府及人民對於南非疫情誠摯的關懷之意。

麥哲培則表示,台灣政府各項防疫措施因應得宜,他在台灣深有所感;南非目前疫情仍面臨嚴峻挑戰,他將鼓勵南非政府以台灣成功抗疫經驗為借鏡,期待使南非的疫情早日獲得控制。

對此,外交部表示,我國將以多元方式與南非在抗疫經驗上持續進行合作,並持續以具體行動對全球公共衛生及國際人道援助作出貢獻。

