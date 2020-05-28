外交部：大陸內部面臨危機時　台灣很容易成為代罪羔羊

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮日前接受美國福斯新聞專訪時指出，北京政府趁國際社會忙於抗疫，推動「港版國安法」，憂心接下來可能對台動武。對此，外交部發言人歐江安28日補充，當對岸在國內面臨危機時，最好的方式是對外尋找代罪羔羊，而台灣很容易成為中國大陸的代罪羔羊。

吳釗燮表示，北京政府趁大家忙得焦頭爛額時出手，各界必須保持警覺，如果香港倒下，北京政府在香港施行國安法，不知道下一步會怎樣，可能就是台灣，我們對此非常慎重，試圖保護自己。

吳釗燮說，當北京政府面臨國內危機時，常在外部找代罪羔羊來轉移焦點，而台灣很容易成為他們眼中的代罪羔羊。

對此，歐江安補充，我們擔心中國大陸會對台灣採取軍事行動，這也是一直以來所言，當北京政府在國內面臨危機時，最好的方式是對外尋找代罪羔羊，而台灣很容易成為中國大陸的代罪羔羊。

歐江安強調，我們很謹慎關注，也不希望他們認為台灣如此脆弱，以致其可輕易在短時間軍事接管台灣，因此我們尋求美國及全世界的外交支持，同時也強化自身防禦能力以嚇阻對岸。

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