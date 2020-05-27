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中印對峙加劇？傳解放軍派逾5000人進駐…戰狼趙立堅正面回應了

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▲▼中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

記者鄭思楠／綜合報導

中印在有主權爭議的邊境拉達克地區衝突頻頻，有指解放軍已派出超過5000名士兵進駐當地，而印方的駐軍數目也不遑多讓，印度陸軍參謀長納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）直指「局勢已非常嚴峻」。不過，大陸外交部發言人趙立堅5月27日卻表示，目前，中印邊境地區的局勢總體是穩定的、可控的。

大陸外交部5月27日舉行例行記者會，在被問及相關問題時，趙立堅強調，中方在邊界問題上的立場是一貫、明確的，一直認真落實兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國簽署的有關協定，致力於維護國家主權安全，維護中印邊境地區和平穩定。

他指出，目前，中印邊境地區的局勢總體是穩定的、可控的，中印之間有完善的涉邊機制和溝通管道，雙方有能力通過對話協商妥善解決有關問題。

此前，印度傳媒日前報導，5月9日在印度北錫金縣（North Sikkim）的中印邊境，有印度及中國士兵發生摩擦，雙方人員都有輕傷，不過雙方經溝通後散去。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

據官媒《環球時報》18日報導，從相關中國軍隊消息人士處獲悉，5月上旬以來，印方在中印邊境加勒萬河谷地區越線進入中國領土、構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏執勤，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀。

據悉，類似這種事件在中印就邊界問題有爭議時會出現，但在過去幾十年中，相關事件都和平解決。

2017年，中印士兵曾發生衝突，在兩國實際邊境附近，雙方軍人發生爭執以及互相擲石。當時，中印就錫金附近的洞朗高原主權長期陷入爭議，印度認為當地是中國和不丹有爭議的地區，中國堅稱洞朗是固有領土。這件發生在實際控制線（LAC）附近的衝突，加劇兩國之間的緊張情勢。中國和印度在洞朗地區對峙超過2個月後，終在2017年8月28日同意結束對峙。

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