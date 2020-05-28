吳釗燮指中國大陸恐對台動武　張哲平：國軍不因此盲動

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

外交部長吳釗燮27日接受美國福斯新聞專訪時指出，北京政府趁國際社會忙於抗疫，推動「港版國安法」，憂心接下來可能對台動武。國防部副部長張哲平28日表示，國軍不會因為任何一個人說了一句話就「盲動」，現在並沒有徵候，國防部會利用聯合情監偵系統全程掌握。

吳釗燮27日接受專訪時指出，北京政府趁國際社會忙於抗疫，推動「港版國安法」，憂心接下來可能對台動武；而台灣方面則致力於爭取國際支持並鞏固國防。

張哲平28日赴立法院外交及國防委員會，「國防自主資源釋商成效報告」進行報告，並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢時詢問，針對吳釗燮此番言論，國防部事先是否知情，張哲平則回應「事前不知道」。

江啓臣詢問國防部，國軍對此是否有掌握相關情報、情資，或者戰備有所升級。張哲平表示，有關戰備訓練與應處原則，國軍一直都在研討，到目前為止並沒有升級的作為，不過所有戰備升級都有彈性規劃，後續會持續關注。

江啓臣再問，中國大陸侵台的樣態可能為何，張哲平則回覆，國防部對於樣態有所評估，各種可能的方式都有，發動攻擊的一方有主導權，國軍會保持密切的聯合情監偵，藉此掌握敵軍的部隊情況。

江啓臣強調，政府應該要給國人的清楚說明，中國大陸侵台的樣態為何，否則這是非常不負責任的說法。對此，張哲平表示，國軍不會因為任何一個人說了一句話就「盲動」，現在並沒有徵候，國防部會利用聯合情監偵系統全程掌握。

江啓臣再追問，此番回覆是否認為吳釗燮「亂講話」，張哲平則急忙回應「那倒不是」，可能是自己講話的表達方式不對。

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