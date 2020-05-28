吳釗燮憂中國大陸「下一步可能對台動武」　國防部回應了

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

外交部長吳釗燮27日接受美國福斯新聞專訪時指出，北京政府趁國際社會忙於抗疫，推動「港版國安法」，憂心接下來可能對台動武。對此，國防部副部長張哲平28日表示，中共從來沒有放棄以武力犯台，國軍對於周邊情況都會強化監偵作為，並有效掌握。

吳釗燮27日接受專訪時指出，北京政府趁國際社會忙於抗疫，推動「港版國安法」，憂心接下來可能對台動武；而台灣方面則致力於爭取國際支持並鞏固國防。

張哲平28日赴立法院外交及國防委員會，就「國防自主資源釋商成效報告」進行報告，並備質詢。

有關吳釗燮提到，中國大陸下一步可能對台動武一事，張哲平會前受訪時表示，國軍對於台海周邊任何國家、中共的機艦活動都能有效掌握應處，中國大陸從來沒有放棄以武力犯台，國軍對於周邊情況都會強化監偵作為，並有效掌握。

此外，外傳國軍專責對抗中國大陸網軍的第四軍種「資通電軍」，發生軍士官在漢光演習中扮演紅軍駭客，期間雖表現亮眼，演習後卻持續破解將領個資，遭調查局當成共諜偵辦。

對此，張哲平指出，此案並非是外界所稱的內鬥，也不是由國防部主動移送法辦，但因為目前已進入司法程序，國防部秉持司法獨立、偵查不公開的原則，會配合檢調釐清真相。

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