台師大校歌「重歸祖國」惹議！校方：會有2版本，期待百年校慶傳唱

▲臺師大校歌惹議。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

臺灣師範大學將於6月5日迎來98周年校慶，由於校歌歌詞提及「重歸祖國樂融融」，引發部分學生抗議應該改寫，校方今（28日）表示，其實早於107年就已成立校歌專案小組，決議校歌「曲調保留，會再重新賦詞」，以新、舊歌詞兩版本凝聚校友共識，期待於兩年後百年校慶供學生、校友傳唱。

公共事務中心康敏平主任表示，台師大校歌是在1948年成立師範學院時所訂定的， 來自當時特定時空背景，必須超越特定時空，在過程中找最大公約數，但師大一向重視倫理，尊重不同世代校友對校歌的情感。

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▲台師大公共事務中心康敏平主任。（圖／記者彭懷玉攝）

康敏平說，台師大校歌曲調非常優美，決議「曲調保留，會再重新賦詞，並以新舊版並陳方式兩版本，舊的保留給校友回味，新的則用來在重要慶典傳唱，凝聚學生與校友共識。」

康敏平指出，107學年度時，由學生會幹部和學校行政主管做出修改歌詞的決議，隨之成立校歌專案小組，其中開了兩次會，老中青三代交換意見，詞會由音樂學院院長、個學院代表和校友跟學生共同賦詞。

▲臺師大即將迎來校慶。（圖／記者彭懷玉攝）

康敏平表示，不會躁進去做這件事，畢竟校歌是大家情感的依附，未來可能採公開徵詞或是專家填詞，形勢尚未決定。康敏平認為，大家的共識不認為哪個詞是爭議，只是新舊時代傳承和乘載必須平衡，也期望在兩年後百年校慶時能完成，賦予校歌新的意義，同時象徵新時代的開始。

▲臺師大校歌歌譜。（圖／翻攝自臺師大數位校史館）

就讀於臺師大的林同學認為，剛入學時，要全校唱校歌，當時唱到「重歸祖國樂融融」時有點尷尬，其他部分是還好，對於重編歌詞持贊成態度。



臺師大校歌歌詞：

教育國之本，師範尤尊崇，勤吾學，進吾德，健吾躬。 系分科別，途轍雖異匯一宗。學成期大用，師資責任重。 吾儕相親相勉，終不負初衷。臺灣山川氣象雄，重歸祖國樂融融。 教育會其通，世界進大同。教育會其通，世界進大同。