台師大美術館落成2年不裝冷氣　校方4點聲明：預計明年3月完工

▲台師大美術館遭爆落成2年不裝冷氣。（圖／台灣師範大學提供）



記者許展溢／台北報導

台灣師範大學2年多前落成的美術館至今未啟用，台師大前總務長許和捷不滿控訴，無法理解早就該裝設的冷氣，始終沒下文。6月設計、美術系要在此空間辦展，只能租臨時冷氣。台師大今（11日）聲明表示，預計與裝修工程一併完工，須至明年3月左右。

台師大美術館地點位在圖書館校區教育大樓旁，原是一處平面停車場，籌備、動工到完工、落成歷時近6年，建築物樓高7層、地下2層，總面積共7623.99平方公尺，投入近2億8千萬元經費。

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▲台師大美術館籌備、動工到完工、落成歷時近6年。（圖／讀者提供）



美術館預計2018年底營運，許和捷指出，2018年1月拿到使用執照，同年4月驗收完成，基本冷氣經費700萬，最長3、4個月就可完工，當時無故遭退文，提2次校務基金不決議，到今天似乎連設計都沒發包，甚至內部簡單裝潢都沒有。且館內沒窗戶，學校去年12月租冷氣排椅子上課1個月，假裝騙人。下個月6月設計系與美術系畢業展，若沒因疫情取消，就是首檔展覽，只能租臨時冷氣，不懂校方遲至今日不裝冷氣背後的「特別」考量。

▲▼許和捷指出，學校去年12月租冷氣排椅子上課1個月，假裝騙人。（圖／台灣師範大學提供）



台師大爭議不斷，日前校長吳正己遭媒體報導利用校務基金，買一輛白色特斯拉，更獨享200多坪4層樓的獨棟校舍。台師大5月4日發出公文提到，「各教學單位申請專任教師員額曁聘任作業有明確及一致之流程，請各教學單位依旨揭流程及申請表先公開徵才並經一定機制產生參考人選後，再提出員額申請，俟核給員額後，散動三級教評會聘任程序。」有教授向《ETtoday新聞雲》表示，這完全是黑箱作業，甚至比美術館事件更嚴重，講白一點就是，要各單位先把人選列出來，再給校長吳正己看過，校長滿意再給缺。誇張的是，很多單位沒缺，學校卻「公開徵才」。

▲台師大近來爭議不斷。（圖／記者屠惠剛攝）



台師大針對美術館聲明以下四點：

一、本校美術館係於108年1月取得使用執照，同年4月完成驗收，10月獲得教育部內裝工程之可行性評估核定，目前正進行設計監造技術服務廠商之評選作業，場地已提供部分空間作為師生上課、舉辦演講與文化體驗之用途，並無延宕之情事。

二、美術舘整體冷氣空調工程含括於目前進行之室內裝修工程案內，若設計監造技術服務廠商案順利決標，在完成基本設計、細部設計後，再進行室內裝修工程招標，預計於明年3月左右完工。

三、美術館營運須通盤規劃，冷氣裝設也須與室內裝修一起考量，並不適合4至7樓分開規劃先行進行施工。

四、美術系和設計系預計今年6月在美術館舉辦畢業展覽，本校考量購置若干部移動式水冷扇‎，未來也可作為學校各單位整體運用。

▲▼台師大說明，冷氣空調工程預計於明年3月左右完工。（圖／讀者提供）



對於聘任教師流程說明以下兩點：

一、目前各系所師資質量比都符合教育部規定標準，學校整體教職員額也是足夠，而依以往方式，系所若有新增員額需求，系所主管都會先和校長溝通系所未來發展及需求員額，所以不會有沒員額而公告的情事發生，新聘教師也都依循三級三審流程進行。

二、關於聘任新進教師作業，本校一切依法行政，惟聘任優秀師資人才關係全校長遠發展，因此各系所申請員額時，學校基於國際化、學術表現與員額總量等校務發展重點，請系所主動提出擬聘參考人選名單。學校亦參酌其學術專業，提供參考標準，以確保本校師資水準。此制度在本校已行之多年，向來秉持尊重學術專業之原則，招聘流程公平公正公開。