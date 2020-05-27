臺師大校歌提「重歸祖國」惹爭議　校方組專案小組重編

▲台師大出面說明染疫學生狀況以及相關校園防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

臺灣師範大學即將於6月5日迎來98周年校慶，鑒於校歌歌詞提及「重歸祖國樂融融」，引發部分學生抗議應該改寫，校方近日組成校歌專案小組，並於27日展開行政會議，拍板決議校歌曲調不變，但會重編不合時宜的歌詞，讓新舊歌詞並存，至於由誰負責填寫新版歌詞，校方尚無定論。

臺師大在1955年改制為大學後，學校由原來的12個系，增加至分設教育、文學、理學等三院共16系所，因體制擴充，校歌第二行原為「系分科別，途轍雖異匯一宗。」，小幅修改為「『院』分『系』別」。

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▲臺師大校歌歌譜。（圖／翻攝自臺師大數位校史館）

台師大圖書館館長柯皓仁表示，台師大校歌是在1948年成立師範學院時期所訂定的，因此歌詞圍繞著當時時空背景，面對台師大已轉變為綜合型大學，也即將迎接百年校慶，因此認為是一個時機重新思考台師大的核心精神，同時考量不同世代校友的需求，學校為此成立校歌專案小組，研擬為校歌「曲調不變，重新編詞」。

柯皓仁進一步指出，校歌專案小組成員包含各院所長代表，以及學生代表，除了自己以外，其他都是台師大校友，成員代表也囊括老中青，甚至很多還是企業家校友，目前考量到不同時空校友的情感，因此決議曲調保留，歌詞則重新修訂。至於新歌詞由誰來填詞？柯皓仁表示，目前學校還在集思廣益，尚無定論。

就讀於臺師大的鄭同學認為，對於重編歌詞持贊成態度，很多校歌的內容是政治背景因素下的產物，有些東西要與時俱進，不能只是拘泥於過往。

臺師大校歌歌詞：

教育國之本，師範尤尊崇，勤吾學，進吾德，健吾躬。

系分科別，途轍雖異匯一宗。學成期大用，師資責任重。

吾儕相親相勉，終不負初衷。臺灣山川氣象雄，重歸祖國樂融融。

教育會其通，世界進大同。教育會其通，世界進大同。

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