球類比賽要更快、更強　台師大：選手賽前喝黑咖啡有助提升表現

▲台師大研究團隊發現，運動前1小時喝黑咖啡，有助提升球場上運動表現。圖為台師大籃球隊訓練情況。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學研究發現，讓運動員在運動前1小時攝取每公斤體重6毫克的咖啡因，有助於促進無氧作功能力，並能延緩高強度運動時功率輸出的下滑情況。同時，也發現，運動員在運動前攝取咖啡因，有助於改善高強度間歇衝刺的運動表現，也就是說，將有助於改善球場上的間歇衝刺表現與無氧性爆發耐力。

台師大說明，運動員在賽事過程中，追求更快、更高、更強，因此尋求運動營養增補劑的協助，而咖啡因便是常用的選項之一。研究發現，咖啡因具有促進腎上腺素分泌、刺激中樞神經系統、降低疼痛感、增加肌漿網釋出鈣離子而增加肌肉收縮力量等作用，近期的研究則轉向了高強度無氧運動表現的相關議題上。

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台師大表示，對於需要高強度間歇衝刺能力的球類運動員而言，例如籃球、足球、網球等，除了需要具備高度的爆發力與無氧能力之外，還需要持續維持高爆發力表現的無氧性爆發耐力，例如在爭奪籃板球時，連續跳躍的高度都能維持與第一跳相同的能力。

▲鄭景峰提到，由於咖啡因會活化交感神經系統，促進腎上腺素的分泌，進而增加運動時血乳酸濃度的上升。（圖／台灣師範大學提供）



台師大學運動競技學系教授鄭景峰的研究團隊，在國際期刊《European Journal of Applied Physiology》（歐洲應用生理學期刊）發表的研究中指出，讓國內大專甲一級的籃球選手，在運動前1小時攝取每公斤體重6毫克的咖啡因，有助於促進無氧作功能力（約+11%），並能延緩高強度運動時功率輸出的下滑情況。

該研究也發現，大專甲組運動員在運動前攝取咖啡因，亦有助於改善高強度間歇衝刺的運動表現。也就是說，對於需要停-走(stop-and-go)模式的球類運動員，運動前攝取咖啡因，將有助於改善球場上的間歇衝刺表現與無氧性爆發耐力。

研究團隊進一步指出，關於咖啡因促進運動表現的有效攝取劑量方面，目前多數研究均支持應攝取每公斤體重3至6毫克。市售的中杯美式咖啡，1杯約含150毫克（101至200毫克）的咖啡因，因此，對於體重70公斤的休閒性運動員而言，建議可在運動或比賽前1小時攝取1～2杯。

除此之外，鄭景峰說明，在攝取咖啡因時，若搭配醣類的補充，並不會更進一步地改善間歇衝刺的運動表現，甚至會增加身體的分解代謝（catabolism）作用，而不利於身體產生能源以供給運動所需。因此，建議運動前應該喝不加糖的黑咖啡，才能有效促進隨後的運動表現。

鄭景峰也提到，由於咖啡因會活化交感神經系統，促進腎上腺素的分泌，進而增加運動時血乳酸濃度的上升。當血乳酸濃度過高（> 8 mmol/L）時，可能會影響執行運動技術的品質。因此，如果想要透過咖啡因來促進運動表現時，應該在例行的運動訓練課程中先作嘗試，以取得個人的最佳有效劑量資訊，降低運動技術執行上的影響。

