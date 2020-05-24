10歲男拐到書店死角！　逼5歲女童舔下體...媽媽稱「自願的」神隱不道歉

▲5歲女童在上海一間書店遭到10歲男童猥褻。（圖／翻攝自一點資訊）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名5歲女童在上海一間書店看書，但卻遭到一名10歲男孩猥褻，更脫內褲要求她舔下體。女童媽媽氣憤的是，事發後連一句道歉都沒有收到，男童家人更指自己兒子沒錯，是女童自願才會造成。

女童媽媽22日在網路上發文爆料，5歲女兒在上海七寶萬科西西弗裡書店遭毒手，對方竟然是一名10歲男童。一開始男童先誘騙女兒一起去廁所，但沒有成功後，卻直接在店內動手。

女童媽媽也透露，男童不但拖下女兒的內褲用手隨意摸，還脫掉自己內褲要求舔下體，事發後商場還不給拍監視器畫面，「我孩子才五歲你冤枉我孩子自願的，為人父母你是怎麼當的，你上海本地人怎麼了？男孩家長態度極其惡劣，拒絕道歉」。

「我只想要對方家長一個道歉！」女童媽媽指出，並不想毀掉才10歲、心理發育還不健全的男孩，只是對於家長的態度很寒心，雖然已經報警了，到現在連句道歉都沒有，員警都聯繫不上。

對於有網友質疑為什麼沒有立即上前阻止，媽媽也解釋，「當時就在桌子另一個角，但圖書館的那個桌子擋住視線了，所以沒有及時看到，小男孩還特意看了看兩邊都沒有人才動手的」。目前警方仍在進一步調查中。

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