小一女童控「趁彈鋼琴時襲胸」　男師丟飯碗結局大逆轉

記者黃翊婷／台北報導

阿浩（化名）先前擔任某國小的外聘社團老師，卻遭指控2016年12月間對當時才就讀一年級的女童美美（化名）襲胸，不僅丟了工作，還要接受20小時的性別平等教育課程，他不服提出行政訴訟。台北高等行政法院認為，美美接受性評會調查時，說詞反覆改變，調查結果尚有令人懷疑之處，最後裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

▲美美的母親指控阿浩，趁女兒彈鋼琴時襲胸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，美美的母親在2016年12月間指控，女兒某日在社團活動下課時間期間，沒有跟同學一起出去玩，而是留在教室裡彈琴，沒想到阿浩趁著教室裡只有兩人獨處，竟然將手伸進衣服裡撫摸胸部2、3次。

經過性別平等教育委員會調查，阿浩被認定構成性騷擾，應該接受8小時的性別平等教育課程，他不服提出申復，沒想到第二次的調查結果更慘，不僅建議學校不再續聘，性平教育課程也由原來的8小時增加至20小時。他不滿因此丟了工作，提出訴願也只撤銷課程的部分，這才決定提起行政訴訟。

▲美美年紀還小，表達能力有限。

台北高等行政法院調閱兩次調查的資料，發現其中確實有令人懷疑之處，例如美美接受訊問時聲稱老師是從胸口摸到肚臍上方，回家之後就馬上跟媽媽說，後來又改口稱事發之後沒有立即告訴媽媽，而是「聽了故事」才講出來。

由於調查報告中記載阿浩有碰到美美的乳頭，但她被調查人員問到這件事時，僅做出聳肩的動作，表示不知道有沒有碰到，也不知道胸部在哪裡。

▲事發的教室屬於開放空間。

另一名同學證稱，美美很常在下課後彈鋼琴，他當時在外面玩，期間不時會進到教室，有看到老師站在旁邊看美美彈鋼琴，「她的手自然放下，看起來很開心」、「老師沒有碰到她的身體，也沒有要求她留下來問問題，或者不能下課」。

此外，事發的教室窗戶沒有裝設窗簾，從外面可以清楚看到內部狀況，當時正好是下課時間，有一些學生曾跑去圍觀，但並沒有人看到阿浩對美美做出觸摸身體的行為。台北高等行政法院合議庭認為，綜合上述證據來看，難以想像阿浩會在那樣開放式的空間猥褻女童，卻沒有任何人發現，因此無法認定有構成性侵害行為，最後裁定撤銷校方決定不續聘的原處分，判老師勝訴，全案仍可上訴。