賞車21分鐘…強拉23歲女業務「重疊12次」！天秤男開到停車場：回去妳就不方便

▲阿義在賞車時騷擾女業務，因此被判刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名男子「阿義」（化名）日前去車廠賞車，但他卻在試乘車時，多次騷擾年僅23歲的業務員「小雨」（化名），甚至還聲稱要和對方重疊，行徑相當誇張。對此，高雄地院審理後，判阿義須賠償小雨8萬元。

判決指出，阿義日前到某間車廠賞車時，由女業務員小雨陪同試車，但過程中他卻不斷騷擾對方，短短21分鐘內，就騷擾了小雨21次，甚至還以要測試後座空間為由，把車子停到停車場，強拉小雨的手臂，要她靠到自己身上，並藉機觸碰她的臀部。

除此之外，阿義聲稱自己是天秤座，喜歡美麗的事物，並以此為由不斷騷擾小雨，「我們重疊」、「妳可以不要穿黑色絲襪嗎？自然膚色比較好看」、「喜歡女生不要穿黑絲襪這件事情，這是秘密」、「想要妳跟我靠在一起」、「妳不要生氣喔，我沒有要冒犯妳，我只是喜歡漂亮可愛的小女生」、「我不看妳，因為回去妳就不行、不方便 。」。

對此，阿義辯稱，試車過程中互動良好，並聲稱女方還有主動靠在他身上，還說小雨是心急成交，才會藉故敲詐，但法官勘驗車上的行車紀錄器後不採信其說詞，依法判他3月徒刑，得易科罰金，而民事部分則判他應賠償小雨8萬元。

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