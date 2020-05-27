　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部：若「港版國安法」通過　美國可能取消香港優惠關稅地位

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民進黨立委趙天麟質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委趙天麟。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

大陸北京政府推「港版國安法」引爆港人反彈，外界憂心若最快八月實施，恐會實現「一國一制」，外交部次長徐斯儉27日在立法院答詢時表示，屆時美國可能會取消香港的優惠關稅地位，不過，如果美國對香港有所制裁，對美國經濟利益也可能有負面影響。

民進黨立委趙天麟質詢時表示，港版國安法被外界視為實現「一國一制」，最快八月施行，屆時中國大陸可以在香港成立國安機關、在港執法等。因疫情關係，台灣目前僅剩不到一百人在香港，但最高峰時期有880人，在港居留者更高達2萬人，若不顧國際制裁反彈施行，對於台灣人在香港工作、求學、旅行會有什麼影響？

對此，法務部次長張斗輝表示當然會有影響，會密切關注。國兩司長張秋明則表示，港版國安法目前為止只有兩會決定，正式條文還沒出爐，不方便做具體評論，根據兩會已經發佈的決定，將針對顛覆政府等4態樣的行為進行規範，至少對集會自由、言論自由都有非常深遠衝擊。

趙天麟詢問，目前美、英都對港版國安法提出反對態度，接下來對中國可能提出什麼制裁。徐斯儉表示，美國可能會取消香港的優惠關稅地位，英國可能給予有英國海外護照的香港人，給予英國公民身份，因應港人出走的情況，不過，如果美國對香港有所制裁，對美國經濟利益也可能有負面影響。

ET快訊
下班課注意！雙北等17縣市大雨特報　慎防豪雨彈襲
上《飢餓》收視創新低…工作人員爆「電視台有說話」！蔡允潔哭了
6月起口罩自由販售！沈榮津：每片應會低於5元
他不吃不喝只吸空氣82年！印度「瑜伽神人」90歲高齡逝世
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林榮基說「要一起保護台灣」：活在這個地方是有責任的

聲援香港雙城論壇生變？柯文哲：我個人主張繼續辦

「港人來台居留」16種方式一次看　備妥5項文件向移民署申請

蔡英文、蘇貞昌達共識3面向完整照顧香港人　陸委會立即開會會商

國發會主委龔明鑫下鄉台東　回應火箭發射主管機關：可能要歸科技部

中天新任董事長廖麗生、董事兼總經理林柏川　NCC要求到會說明

國民黨中常會下週停開　「行動中常會」高雄挺韓被否決...定調黨員可自行前往

民進黨「北市黨部主委案」未解　林錫耀要找薛凌、王孝維再討論

新冠肺炎疫苗年底生產100萬劑太樂觀　黨政高層：明年有機會

設外部新聞專業董事、總經理　NCC提TVBS新董座陳文琦「解套」三原則

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

林榮基說「要一起保護台灣」：活在這個地方是有責任的

聲援香港雙城論壇生變？柯文哲：我個人主張繼續辦

「港人來台居留」16種方式一次看　備妥5項文件向移民署申請

蔡英文、蘇貞昌達共識3面向完整照顧香港人　陸委會立即開會會商

國發會主委龔明鑫下鄉台東　回應火箭發射主管機關：可能要歸科技部

中天新任董事長廖麗生、董事兼總經理林柏川　NCC要求到會說明

國民黨中常會下週停開　「行動中常會」高雄挺韓被否決...定調黨員可自行前往

民進黨「北市黨部主委案」未解　林錫耀要找薛凌、王孝維再討論

新冠肺炎疫苗年底生產100萬劑太樂觀　黨政高層：明年有機會

設外部新聞專業董事、總經理　NCC提TVBS新董座陳文琦「解套」三原則

遭停止演藝活動！　手越祐也爆「不滿傑尼斯下重手」欲退社自立門戶

林榮基說「要一起保護台灣」：活在這個地方是有責任的

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

風田臉圓發福「2個月胖6公斤」　張文綺外景狂吃：我是女主持中最沒羞恥心的

伊能靜18歲兒「性感女裝照」被挖出！　清秀臉蛋登熱搜…網力挺小哈利：做自己

聲援香港雙城論壇生變？柯文哲：我個人主張繼續辦

俄人力挺「透明防護衣女護士」　大批女性學她這樣穿！

投資慘賠「股東反目」痛扁搶手機　男被帶到山區再打一次！簽下600萬本票

遭周玉蔻稱為頂新「門神」　羅智強求償千萬元再敗訴

少付9千多萬！就愛大直水岸　張忠謀加碼2億現金再買「西華富邦」

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

政治熱門新聞

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

課徵肥胖稅救健保　陳時中回應了

趙少康3分鐘狂電四叉貓：罷韓合理嗎？

韓國瑜520獨缺爆驚人內幕　侯友宜回應

罷韓投票倒數10天　杏仁哥怒了

愛情摩天輪控新北抄襲　侯友宜回應了

罷韓倒數爆「黑道監票」　韓國瑜回應了

認識民代記者？新兵控長官下封口令：不得上網談軍中事

國民黨數位諸葛被酸招數落伍

快訊／蔡英文：讓香港人在台居留、生活、工作

藍委集體換綠色頭貼　林鶴明酸：換回來的是小豬

韓國瑜命運全因這張嘴　命理師有解讀

新北宣布「貢寮國際海洋音樂祭」停辦

黎智英問小英：是否鬆綁移民法？

更多熱門

相關新聞

千人申請加入民進黨　蔡英文喊話辣台派：一起努力改變台灣

千人申請加入民進黨　蔡英文喊話辣台派：一起努力改變台灣

總統蔡英文520後展開第二任期，同時也重返民進黨接下黨主席職務，並號召年輕人一起加入民進黨，目前已經有破千名民眾申請線上入黨。總統蔡英文27日受訪時表示，希望有志一起努力改變台灣的朋友，可以加入民進黨一起工作。

「港版國安法」表決倒數　韓正：不會照搬大陸制度

「港版國安法」表決倒數　韓正：不會照搬大陸制度

國歌法二讀／數百港人佔中環　警射胡椒球彈

國歌法二讀／數百港人佔中環　警射胡椒球彈

港版國安法嚇到港人　移民台灣電話增10倍

港版國安法嚇到港人　移民台灣電話增10倍

港人居留台灣增加41％、移民詢問度暴增3倍

港人居留台灣增加41％、移民詢問度暴增3倍

關鍵字：

趙天麟港版國安法香港

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

霍建華0偽裝現身台北街頭

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面