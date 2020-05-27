外交部：若「港版國安法」通過　美國可能取消香港優惠關稅地位

▲民進黨立委趙天麟。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

大陸北京政府推「港版國安法」引爆港人反彈，外界憂心若最快八月實施，恐會實現「一國一制」，外交部次長徐斯儉27日在立法院答詢時表示，屆時美國可能會取消香港的優惠關稅地位，不過，如果美國對香港有所制裁，對美國經濟利益也可能有負面影響。

民進黨立委趙天麟質詢時表示，港版國安法被外界視為實現「一國一制」，最快八月施行，屆時中國大陸可以在香港成立國安機關、在港執法等。因疫情關係，台灣目前僅剩不到一百人在香港，但最高峰時期有880人，在港居留者更高達2萬人，若不顧國際制裁反彈施行，對於台灣人在香港工作、求學、旅行會有什麼影響？

對此，法務部次長張斗輝表示當然會有影響，會密切關注。國兩司長張秋明則表示，港版國安法目前為止只有兩會決定，正式條文還沒出爐，不方便做具體評論，根據兩會已經發佈的決定，將針對顛覆政府等4態樣的行為進行規範，至少對集會自由、言論自由都有非常深遠衝擊。

趙天麟詢問，目前美、英都對港版國安法提出反對態度，接下來對中國可能提出什麼制裁。徐斯儉表示，美國可能會取消香港的優惠關稅地位，英國可能給予有英國海外護照的香港人，給予英國公民身份，因應港人出走的情況，不過，如果美國對香港有所制裁，對美國經濟利益也可能有負面影響。