反送中之後　港人居留台灣增加41％、移民詢問度暴增3倍





▲港版國安法加劇港人對政府不信任，移民台灣成為熱門話題。（圖／路透）

記者蔣婕妤／台北報導

香港受到去年開始的反送中運動以及近日的「港版國安法」影響，「移民台灣」成為討論焦點。根據移民署統計，港人移台相關詢問數量短時間內估計增加3倍 ，5月22日到25日港澳居民透過首長信箱詢問移居台灣的相關規定，約3天內就有60餘件，同時，去年度香港申請居留台灣的人數, 較前年同期就增加了41.22％。

香港去年爆發反送中運動，引發港人對政府的不信任，不少人選擇移居台灣。根據內政部移民署統計資料，香港去年來台居留人數達到5858人，而今年截至4月，申請居留人數已經突破2383人，今年隨著中國大陸全國人大明（28日）將審議「香港版國安法」，讓港人擔憂「一國一制」來臨，「移民台灣」再度成為關注焦點，內政部不排除未來仍會持續增加。

根據移民署統計資料顯示，去年香港居民來台居留人數共計5858人，較前年的4148人增加41.12%。這也是移民署自105年將港澳居留定居人數分開計算後最多的人數，105年、106年則分別有4057人、4015人。今年前4月港人來台居留的人數也已經來到2383人，獲得居住許可的人數為474人。移民署指出，港人2019年許可居留台灣的人數, 較2018年同期增加41.22％。

另外，港人移居台灣已許可定居人數部分，2016年為1086人、2017年為1074人、2018年則是1090人。去年2019年1至6月，平均每個月定居人數約1百人，7月開始因為反送中運動影響，每月定居人數約增加到144人，2019年居定居總人數1474人，較前一年增加35％。

此外，中國大陸全國人大明天將審議「香港版國安法」授權案，若無意外，該法通過後，人大常委會最快6月就會著手立法實施，不需立法局審議。港人擔憂，該法明定國安機關將在港設置機構履職，此舉恐怕讓香港「一國兩制」蕩然無存，變成實質上的「一國一制」。不少港人再度對香港未來感到恐慌，移民台灣瞬間成為熱門選項之一，就連知名港星黃秋生也準備入籍台灣。

相關法令顯示，目前港人移民來台有5種方法，包括依親移民、投資移民、創業移民、專業移民、升學。其中，投資移民必須在台灣投資600萬元台幣，同時要在台居住1年，1年內不得離開台灣超過30天，又或是2年內在台居住滿270天，通過審查後就可以入籍台灣。