總統府：已有香港人移民來台　黎智英若申請有機制可辦理

▲媒體創辦人黎智英。（資料照／達志／美聯社）



記者陶本和／台北報導

由於媒體創辦人黎智英於推特標註總統蔡英文，認為香港事件應該採取行動，而非光說而已，建議放寬移民法。對此，總統府發言人張惇涵27日表示，歡迎香港人民及專業人士申請來台長期居留或定居，若黎智英提出申請，已有相關機制可辦理，政府也會依法提供協助。

張惇涵表示，誠如蔡英文所述，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援，面對各項情勢的變化，我們會在既有的基礎上，更積極的完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。

張惇涵指出，相對於中國大陸和其他外籍人士，台灣對於香港人民的移民政策是相對友善合理的，歡迎香港人民及專業人士申請來台長期居留或定居，「事實上，現在就有香港人民移民到我國，若黎智英要提出申請，現在就有相關機制可以辦理，我國政府也會依法提供必要協助」。

▼黎智英問在蔡英文是否願意鬆綁移民法。（圖／翻攝自推特）



★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】