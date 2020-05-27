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入營就被問「有認識民代記者？」　新兵控長官下封口令：不得上網談軍中事

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入營就被問「有認識民代記者？」　新兵控長官下封口令：不得上網談軍中事。（圖／東森新聞）

▲爆料士兵認為，被要求回報社群帳號，根本是變相威脅。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

最近許多臉書粉絲團出現不少官兵談軍中的事情，但現在有基層士兵爆料，指控在營區被長官下封口令，不得上網講當兵的事，讓他們相當不滿。對此，國防部回應，鼓勵官兵透過正常管道來反映問題，目前申訴管道都是順暢的。但據了解，1985申訴專線使用率卻異常的低。

一名新兵對《東森新聞》爆料，「在我們一進去的時候，就叫我們填一張表說，有沒有認識任何的民意代表或是記者，我們也不了解為什麼要填這張表？」

新兵控訴，進營區被要求做身家調查，甚至被問臉書帳號，「（長官）也希望我們不要在任何社群媒體上面反應自身的狀況，他都希望我們去回報說我們社群媒體的名字叫什麼，根本是變相的威脅。」

▼現在不少「靠北長官」系列的臉書社團和粉絲團，成為官兵發洩的軍中樂園。（圖／翻攝「靠北長官2020」臉書粉專）

靠北長官。（圖／翻攝「靠北長官2020」臉書粉專）

據了解，現在不少「靠北長官」系列的臉書社團和粉絲團，成為官兵發洩的軍中樂園，滿滿的貼文都是在抱怨軍中問題，甚至還牽扯不少金錢、感情糾紛。

現在傳出軍中長官下封口令，不准基層官兵上網抱怨，但這樣真的是好事嗎？對此，《全國防衛雜誌》採訪主任陳國銘表示，大部份申訴議題都是「軍紀」，那網路是現在年輕人的一個申訴管道，有這種爆料聲音出來，代表說軍中體制內的申訴管道效果不彰，會迫使官兵到體制外去申訴。不過，國防部發言人史順文回應，「我們鼓勵官兵透過正常管道來反映問題，目前申訴管道都是順暢的。」

事實上，軍中也有申訴專線1985，但偏偏使用率卻異常的低，因打過去後不但要報上所屬單位，事後長官追究下來，反而讓事情更大條，也讓許多官兵不敢打。國民黨立委鄭正鈐認為，要怎麼讓部隊的申訴管道暢通，「那暢通不是說有人接電話就可以，而是要解決基層士官兵他們的問題。」

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