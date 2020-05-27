快訊／蔡英文力挺香港人：陸委會主責提出人道救援行動方案

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

大陸北京政府推「港版國安法」引爆港人反彈，總統蔡英文日前曾表態與港人站在一起，甚至提出廢除港澳條例的可能，但被國民黨解讀是切割。對此，蔡英文27日下午主持中常會前受訪表示，已跟行政院長蘇貞昌達成共識，將提出人道救援行動方案，並由陸委會主責規劃。

▲民進黨黨主席蔡英文出席中執會。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文表示，相信這幾天，大家都很關注香港情勢的發展，利用這個機會跟大家說一下，我們其實跟世界上所有國家都一樣，非常期待香港的現狀，也就是他的自治，對自由人權的保護，不要受到進一步的侵蝕，「我們跟全世界民主國家立場一樣，嚴正呼籲中國政府，要懸崖勒馬，不要違反對港人50年不變的承諾，讓香港社會恢復和平對話，如果香港情勢惡化，那麼香港的自治或者香港的人權，或者自由受到更進一步的壓縮，那我們也要表達嚴正的關心，嚴正的聲明」。

蔡英文表示，我們會持續支持香港人，爭取民主自由的決心，她也宣布，上午有機會跟行政院長蘇貞昌討論，已經達成共識，行政院組成專案，對於香港朋友提出人道救援行動方案，這個專案會由陸委會負責規劃，會做跨部門協調專案，這個專案也會包含我們相關資源，對港人居留安置進行完整規劃，包含預算框定明確化等等，希望陸委會在最短時間提出他們的規劃，會對社會大眾說明。

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