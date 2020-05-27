快訊／蔡英文宣示「人道救援香港」3方向：讓香港人在台居留、生活、工作

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

由於媒體創辦人黎智英於推特標註總統蔡英文，認為香港事件應該採取行動，而非光說而已，建議放寬移民法。對此，蔡英文27日下午表示，其實我們相關法律底下，對於香港人民進入台灣相對比較寬鬆，過去一年，其實香港的朋友進入台灣來台灣居住人數成長非常多。

▲民進黨黨主席蔡英文出席中執會。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文表示，相信這幾天，大家都很關注香港情勢的發展，利用這個機會跟大家說一下，我們其實跟世界上所有國家都一樣，非常期待香港的現狀，也就是他的自治，對自由人權的保護，不要受到進一步的侵蝕，「我們跟全世界民主國家立場一樣，嚴正呼籲中國政府，要懸崖勒馬，不要違反對港人50年不變的承諾，讓香港社會恢復和平對話，如果香港情勢惡化，那麼香港的自治或者香港的人權，或者自由受到更進一步的壓縮，那我們也要表達嚴正的關心，嚴正的聲明」。

蔡英文表示，我們會持續支持香港人，爭取民主自由的決心，她也宣布，上午有機會跟行政院長蘇貞昌討論，已經達成共識，行政院組成專案，對於香港朋友提出人道救援行動方案，這個專案會由陸委會負責規劃，會做跨部門協調專案，這個專案也會包含我們相關資源，對港人居留安置進行完整規劃，包含預算框定明確化等等，希望陸委會在最短時間提出他們的規劃，會對社會大眾說明。

蔡英文表示，港人進入台灣安置、就業等，我們會有專案來處理這件事情；她強調，我們照顧香港人民的決心不變，我們會提供他們必要的協助，讓他們到台灣來居留、生活，還有工作。

總統府發言人張惇涵指出，相對於中國大陸和其他外籍人士，台灣對於香港人民的移民政策是相對友善合理的，歡迎香港人民及專業人士申請來台長期居留或定居，「事實上，現在就有香港人民移民到我國，若黎智英要提出申請，現在就有相關機制可以辦理，我國政府也會依法提供必要協助」。