吳釗燮：推港版國安法後　下一步可能對台動武

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮27日接受美國福斯新聞專訪時指出，北京政府趁國際社會忙於抗疫，推動「港版國安法」，認為下一步可能對台動武；而台灣方面則致力於爭取國際支持並鞏固國防。

吳釗燮首先針對美國是否可能反制對岸一事表示，他尊重美國政府為挽救並保護香港的自由民主，而準備對大陸採取行動。他強調，台灣也會試圖做相同的事，一直緊盯情勢發展，也告訴對岸「不要這樣做」。

吳釗燮說，對岸應該要履行30年前給予香港自由民主的承諾，而台灣則想盡所能支持香港，以利香港維持自由繁榮。

吳釗燮表示，北京政府趁大家忙得焦頭爛額時出手，各界必須保持警覺，如果香港倒下，北京政府在香港施行國安法，不知道下一步會怎樣，可能就是台灣，我們對此非常慎重，試圖保護自己。

吳釗燮說，當北京政府面臨國內危機時，常在外部找代罪羔羊來轉移焦點，而台灣很容易成為他們眼中的代罪羔羊。

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