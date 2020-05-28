港版國安法／「反修例」抗爭將滿周年　北京從挺林鄭到鐵腕介入

▲大陸全國人大28日在北京審議港版國安法。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

香港反對《逃犯條例修訂草案》運動，自去年6月9日起爆發大規模社會抗爭後，從「三罷」行動到「五大訴求」等階段，不但示威越演越烈，警民衝突與社會對立也更加嚴重，雖今年初一段時間因新冠肺炎疫情看似趨緩，但也成為中共中央從力挺香港特首林鄭作為，到決定「港版國安法」等方式鐵腕介入，解決香港問題的轉捩點。

「反修例」事件最早起於2018年，該年初香港男子陳同佳在台灣謀殺女友後，讓台港司法互助的漏洞浮出水面，也另香港特別行政區政府在中共中央紀委的倡議下，推動《逃犯條例修訂草案》。

▲香港民眾去年進行多次大規模示威活動，亦集體慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

但草案內容中，包括刪除原條文訂明引渡法例不適用於「中華人民共和國或其他部分（包含澳門和台灣）」，被台灣方面陸委會認為「一個中國」前提無法接受外，亦引起中共可能藉此將身處香港的人民以及外國人，送至中國大陸送審，並移除立法會審議權的討論，遭致香港民眾反對，憂心香港會一步一步的，不再擁有「一國兩制」下的特殊地位。

為此，反修例運動先有2019年3月15日香港眾志發起靜坐抗議，直到6月9日民陣發起大規模遊行，後提出撤回草案、撤回暴動定性、撤回所有示威者控罪、追究警隊濫權、行政長官林鄭月娥下台等訴求，並在「7˙1」遊行後提出時現行政長官和立法會的真雙普選。一直到該年11、12月，多次發生警民衝突，理工大學等抗爭，甚至「元朗」暴力事件、「陸媒記者被打爭議」，更有示威者因此自殺或喪命等。

在此之下，也讓中共中央從最早指對林鄭工作「非常滿意」，到後續逐步亮出鐵腕手段，包括去年7月後國務院港澳辦抨擊示威者衝擊立法會是「公然挑戰」，大陸國防部亦表態駐港部隊能維持社會治安等，而後在2019年7月底開始，中共中央政府如國務院港澳辦等機構，在表態支持林鄭的同時，亦重點著墨示威者挑戰「一國兩制」制度，官宣要「懲治暴力」；2019年9月6日，大陸國務院總理李克強首次公開提及示威運動，表態支持港府「依法止爆制亂」，而後在歐美輿論聲浪下，中共一方面要求外國勢力停止插手內政，一方面強化香港出入境管理，更傳出大陸武警在深圳集結。

▲面對港版國安法審議，香港社會可能再起嚴重衝突。（圖／路透社）

接著，隨中共四中全會去年10月31日閉幕，由中共總書記習近平主持發表的官方公告在一國兩制部分提到，要「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，接著，習近平11月4日在去年上海進博會期間會見林鄭月娥，12月中旬再次會見，以及今年2020年疫情發生後，由大陸全國政協副主席董建華發起「香港再出發大聯盟」等，無一不彰顯中共中央今年將政治重點任務，擺在處理香港問題事務上。

因此，在今年大陸全國人大確定將審議「港版國安法」，針對顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預四類行為後，西方國家和陸媒自身宣傳普遍認為，這彰顯了中央處理香港問題的決心，林鄭月娥也在記者會上坦言，港府無法自行完成立法，而人大出手「有必要性、緊迫性。」

與此同時，香港立法會更於今日，進行《國歌法》二讀闖關，並預計6月初三讀通過，劍指部分示威者汙辱國歌，亦將有相關法則，加以港版國安法5月28日於人大會議審議，也讓香港示威民眾不畏疫情風險，選擇再次走上街頭。

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