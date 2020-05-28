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港版國安法／全國人大今投票表決　最快8月完成立法實施

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲北京主動出招以「港版國安法」穩定香港局勢。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸2020全國兩會今（28日）下午落幕，外界關注的「港版國安法」將進行投票表決，交由中國人大常委會立法，預計最快8月完成並宣布實行。由於國安法隸屬中央法令，效力凌駕香港基本法之上，因此立法過程不需香港立法會同意，也因此，法條尚未實行已引起外界擔憂，北京未來是否藉維護國家安全之便，行言論管控之實。

大陸人大21日晚間召開記者會，宣布十三屆全國人民代表大會在22日至28日舉行，會議期間還將審議「香港版國安法」。發言人張業遂在記者會上的介紹，讓今年兩會焦點瞬間轉移，因為受到疫情衝擊，原先外界以為兩會重頭戲會是公衛、防疫，甚至中美貿易戰，沒人能料到，香港國安法會「橫空出世」成為全球矚目焦點。

「港版國安法」主要針對「顛覆國家政權」、「分裂國家」、「恐怖活動」、「外部勢力干預」等進行立法。引起爭議的癥結點在於，法條雖然以國家安全為前提，但因為國安法凌駕香港基本法之上，立法過程不需香港立法會同意，因此讓外界擔憂一國兩制和港人自治都會受到影響。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲香港民眾走上街頭反對港版國安法。（圖／路透）

香港民主派認為，港版國安法剝奪了香港的立法權、破壞一國兩制，另外，法條也比「逃犯條例」更加威脅香港自治。當中規定，北京得以在香港設立國家安全機構，讓他們擔心香港的「自由」會受威脅，這段時間，頻繁向國際尋求協助。

針對港版國安法，美國總統川普提到，準備本週就港版國安法對中國採取強而有力行動；英國政府以「英加澳聯合聲明」聲援香港；總統蔡英文則表態，會與香港人民站在一起，若香港情勢轉變，將停用香港澳門關係條例。

然而，就北京的立場而言，香港早就應該有自己的國安法，此法條編列在基本法第23條中。不過，「23條」在2003年的七一遊行後，港府就被迫暫停立法，迄今都沒有再提交這項法案；加上反送中示威活動，北京認定是西方勢力滲透所致，因此才「下重手」立法維護國家安全。

▲▼路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

▲北京定調反送中是受恐怖主義以及外部勢力滲透所致。（圖／路透）

 
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