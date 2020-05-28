消息人士：白宮考慮終止香港關稅優惠待遇　稅率和中國相同

▲港版《國安法》讓外界相當憂慮香港的特殊自治地位。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

作為對中國強推港版《國安法》的回應，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已宣布香港不再享有自治地位；消息人士指出，川普政府正在考慮是否終止香港的出口關稅優惠待遇。

路透社報導，蓬佩奧周三（27日）在一項聲明中指出，北京一系列的決定及措施，已經根本破壞香港自治的特別行政區地位，也違背《中英聯合聲明》中對香港人的承諾。他就《香港法案》對國會進行年度報告時表明，香港不再享有1997年以前，美國法律賦予的特殊待遇。

消息人士指出，蓬佩奧的聲明意味著香港在北京當局的動作下，自治程度已經不足，不能享有與中國大陸不同的關稅優惠待遇，可能會讓香港出口貨物到美國的關稅，拉高成和中國一樣。

不過取消出口關稅優惠待遇僅是美國回應的選項之一，消息人士進一步表示，川普可能會根據美國的法律，對香港採取更嚴厲的行動，如正式取消香港的特殊地位。

川普上任後就對中國出口美國的各式貨品，紛紛提高關稅，而香港過去因其特殊地位，都能免於關稅提高的衝擊，繼續享有美國賦予的低稅率待遇。根據美國政府資料，美國2019年限制香港的貨物進口，總額為47億美元，減輕了對香港提高關稅的影響；然而香港對美國進口貨物卻給予零關稅待遇，同時也是美國最大的貿易順差經濟體，金額達261億美元。

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