憂港版國安法引爆新示威潮　法國外長籲「避免新冷戰」

記者黃翊婷／綜合報導

近日「港版國安法」的推動掀起全球關注，不僅美國國務卿蓬佩奧公開發表聲明，法國外交部長勒德里安也在參議院的聽證會上提到，對於中國推行的港版國安法感到十分憂心，這可能會引發新一波示威浪潮，歐洲絕不能被捲入美中紛爭，「應該避免新的冷戰。」

▲勒德里安擔心香港可能會出現新的示威浪潮。（圖／路透，下同）

中國人大代表大會第三次全體會議將在28日表決9項議程，其中包含所謂的港版國安法。根據《路透社》報導，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves le Drian）在當地時間27日時，於參議院的聽證會中表示，這項法案已經引起國際關注，法國十分擔憂香港是否還能保有基本自由，甚至可能會引發新一波的示威浪潮。

此外，對於近期緊繃的美中關係，勒德里安強調，歐洲絕對不能被捲入兩國之間的紛爭，也不能受到中國分化，而是應該避免「新的冷戰」發生。

▲反對推動國安法的香港民眾走上街頭抗議。

不過，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在美東時間27日正式宣布，香港已經「不再自治」，不再繼續享有美國法律賦予與1997年以前相同的特殊待遇。他在聲明中提到，「北京此一災難性決定和一系列舉動，是從根本上破壞香港的自治與自由，也毀棄中國根據向聯合國提交的《中英聯合聲明》國際提約中，對香港人民的承諾。」

根據美國去年通過的《香港法案》，美國國務院必須每年向國會提交報告，審視香港是否仍有足夠自治權以享有美國給予的特殊待遇。蓬佩奧隨後也在推特上PO文表示，「今天我向國會報告，香港已經不再自治。美國與香港人民站在一起。」