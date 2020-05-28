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75%酒精悄悄漲3～5成！網購一罐直逼135元　消保處回應了

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▲▼台糖公司產製的75%平價防疫酒精，今（19）日上午十點，在FamilyMart全家便利商店正式開賣。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼台糖公司產製的75%平價防疫酒精。（圖／記者邱顯燁攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，已經連續45天無本土病例，目前口罩、酒精等防疫物資的供貨量也能夠滿足國民所需，不過仔細比對價格發現，除了台糖、台酒生產防疫酒精維持原有價格外，其他廠商的酒精價格悄悄上漲3至5成不等，不禁讓人懷疑，為何備貨足夠的情況下，價格反而更高了？

在康是美、屈臣氏、各大藥局等藥妝通路，常見的500毫升75%酒精過往只要65元至80元不等，現在一罐直逼百元；在PChome、momo購物等電商平台的漲幅更加明顯，6入組的500毫升75%酒精價格已達799元，換算下來一罐平均約為133元，讓民眾直呼吃不消。

對此，有業者回應，酒精價格上漲的主要原因，是因為生產酒精的原物料必須向外國採購，受到疫情影響原物料隨之上漲，導致酒精的價格必須跟著調整。

行政院消保處指出，針對此現象會進行了解，如果業者有非法哄抬或沒有正當理由囤積的情況，依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第12條規定，將面臨5年以下刑期、併科5百萬以下罰金，提醒民眾、廠商切勿以身試法。

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