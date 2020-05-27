惡劣！趁夜偷挖大坑洞倒廢棄物　苗栗警靠車痕埋伏逮人

▲竹南警方在巡邏時，意外發現車道上有大片泥濘輪痕，經埋伏後果然發現業者挖坑準備偷倒廢棄物，當場人贓俱獲。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局竹南分局聯港派出所員警，於日前晚間巡邏行經後龍鎮龍坑里苗29線，發現車道上有大片夾雜卡車輪胎印的泥濘印痕，並在周邊發現有2部挖土機及2處大坑洞，經派員埋伏，查獲張姓男子（42歲）駕駛裝載廢棄物砂石車進入該處，全案經警察及環保局調查後，依相關法令開立罰單。

警方表示，聯港派出所所長曾清宏、警員陳建龍於日前晚間9時許，巡邏行經後龍鎮龍坑里苗29線往苗栗市方向300公尺處外車道，發現車道上有大片夾雜卡車輪胎印的泥濘印痕，巡邏員警下車查看發現與車道相連的土地放置2部挖土機，並有挖妥2處大坑洞，但現場空無一人，研判該處可能遭傾倒廢棄物且有持續傾倒的情形。

警方埋伏至隔日0時10分，發現男駕駛裝載廢棄物的砂石車進入該處，準備傾倒時，警方立即上前盤查，並通知環保局到場；本案經環保局稽查員辨識為一般事業廢棄物，依違反廢棄物清理法第9條及第49條裁處。

竹南分局分局長張文川表示，將持續透過檢警環聯繫，全力打擊環保犯罪，守護治安，貫徹縣府「幸福永續」的施政理念，使苗栗縣成為好山好水，宜居宜遊的優質山城。

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