　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡劣！趁夜偷挖大坑洞倒廢棄物　苗栗警靠車痕埋伏逮人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲竹南警方在巡邏時，意外發現車道上有大片泥濘輪痕，經埋伏後果然發現業者挖坑準備偷倒廢棄物，當場人贓俱獲。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲竹南警方在巡邏時，意外發現車道上有大片泥濘輪痕，經埋伏後果然發現業者挖坑準備偷倒廢棄物，當場人贓俱獲。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局竹南分局聯港派出所員警，於日前晚間巡邏行經後龍鎮龍坑里苗29線，發現車道上有大片夾雜卡車輪胎印的泥濘印痕，並在周邊發現有2部挖土機及2處大坑洞，經派員埋伏，查獲張姓男子（42歲）駕駛裝載廢棄物砂石車進入該處，全案經警察及環保局調查後，依相關法令開立罰單。

警方表示，聯港派出所所長曾清宏、警員陳建龍於日前晚間9時許，巡邏行經後龍鎮龍坑里苗29線往苗栗市方向300公尺處外車道，發現車道上有大片夾雜卡車輪胎印的泥濘印痕，巡邏員警下車查看發現與車道相連的土地放置2部挖土機，並有挖妥2處大坑洞，但現場空無一人，研判該處可能遭傾倒廢棄物且有持續傾倒的情形。

▲竹南警方在巡邏時，意外發現車道上有大片泥濘輪痕，經埋伏後果然發現業者挖坑準備偷倒廢棄物，當場人贓俱獲。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲竹南警方在巡邏時，意外發現車道上有大片泥濘輪痕，經埋伏後果然發現業者挖坑準備偷倒廢棄物，當場人贓俱獲。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方埋伏至隔日0時10分，發現男駕駛裝載廢棄物的砂石車進入該處，準備傾倒時，警方立即上前盤查，並通知環保局到場；本案經環保局稽查員辨識為一般事業廢棄物，依違反廢棄物清理法第9條及第49條裁處。

竹南分局分局長張文川表示，將持續透過檢警環聯繫，全力打擊環保犯罪，守護治安，貫徹縣府「幸福永續」的施政理念，使苗栗縣成為好山好水，宜居宜遊的優質山城。

・配方40年不變

►太神！苗栗自小客過彎撞電箱「空翻一圈」落地　3人都沒事

►通霄新埔「落日大道」遊客搶拍　5個月取締85件！縣府爭取1200萬設置景觀台

ET快訊
「哇哇哇！塌了塌了」高雄各處淹水畫面曝　黃泥水淹馬路…女一路
錢櫃80人混戰「創辦人」曝光！烏特邦神祕群組起底　每場運動淨
丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！爭吵主因曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中警圍捕前科犯！警遭衝撞開槍射輪胎　歹徒棄車跳大圳溜了

快訊／新北石門土地公廟前驚見男屍　晨運民眾嚇到腿軟

小一女童控「趁彈鋼琴時襲胸」　男師丟飯碗結局大逆轉

涉掏空東洋製藥30億逆轉無罪　前董座林榮錦嘆：我等到了！

太神！苗栗自小客過彎撞電箱「空翻一圈」落地　3人都沒事　

春源鋼鐵董座買1.3億豪宅被騙　基泰建設總座主導「包租保證買回」遭起訴

惡劣！趁夜偷挖大坑洞倒廢棄物　苗栗警靠車痕埋伏逮人

「海戰車」每兩180！2人點海鮮花7600元嫌貴PO文公審　布袋海鮮店家回擊

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝光　拍肉片有更邪惡目的

獨／高雄鹽埕地面出現「生命之泉」　路人手機拿起直播酸：高雄限定

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

台中警圍捕前科犯！警遭衝撞開槍射輪胎　歹徒棄車跳大圳溜了

快訊／新北石門土地公廟前驚見男屍　晨運民眾嚇到腿軟

小一女童控「趁彈鋼琴時襲胸」　男師丟飯碗結局大逆轉

涉掏空東洋製藥30億逆轉無罪　前董座林榮錦嘆：我等到了！

太神！苗栗自小客過彎撞電箱「空翻一圈」落地　3人都沒事　

春源鋼鐵董座買1.3億豪宅被騙　基泰建設總座主導「包租保證買回」遭起訴

惡劣！趁夜偷挖大坑洞倒廢棄物　苗栗警靠車痕埋伏逮人

「海戰車」每兩180！2人點海鮮花7600元嫌貴PO文公審　布袋海鮮店家回擊

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝光　拍肉片有更邪惡目的

獨／高雄鹽埕地面出現「生命之泉」　路人手機拿起直播酸：高雄限定

罷韓會不會過關？黃暐瀚9字回應…大嘆：表現不俗卻被「必殺之而後快」

幼貓跌落5米廢棄古井...動保員火速前往救援　一撈起萌翻所有人

macOS 10.15.5已可更新！　新功能延長Mac電池壽命、更耐用

6／7大眾運輸口罩鬆綁？　侯友宜：擁擠密閉場所口罩一定要戴

大同向證期局檢舉王光祥　並籲主管機關調查3公司資金來源

孫大千批高市綠營議員：只care罷韓不care高雄的一群政客

長榮航空爭取兩岸貨機航權以客機飛航　小股東呼籲空服員勿再罷工

台中警圍捕前科犯！警遭衝撞開槍射輪胎　歹徒棄車跳大圳溜了

快訊／新北石門土地公廟前驚見男屍　晨運民眾嚇到腿軟

小一女童控「趁彈鋼琴時襲胸」　男師丟飯碗結局大逆轉

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

社會熱門新聞

師生沙發摩蹭碰到重點　她反問：感覺怎麼樣？

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

錢櫃「80人運動」直擊　尺度無底限

偽單身騙砲女網友　他裝暖男專釣單純女

台大女遭分屍案　家屬求償再敗訴

志願役軍人陳屍商旅　遺書：對不起父母

桃園男後座慘被燒成焦屍　家屬靠「葉子」認出他

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

驚見浮屍 安平海巡協助打撈

獨／人都找到了！20男女轟炸總統套房　摩鐵經理：不賠就告

台南灣裡出現1名疑欲「白吃」女子

錢櫃80人混戰「創辦人」曝　烏特邦神祕群組起底

「換手開車」撞進鬼門關　3人命喪「火棺材」

更多熱門

相關新聞

路旁5拋垃圾進校園　12小時收昂貴通知

路旁5拋垃圾進校園　12小時收昂貴通知

一名男子在人聲鼎沸的大馬路旁帶著5包水電裝潢廢棄物拋進校園內，熱心的網友將他的惡行公布於網路，引起網路一片討伐聲浪。新竹市政府教育處於第一時間請學校保留現場並向市警局報案、再由環保局開罰，短短12小時就揪出亂丟垃圾的許姓男子，並對他開出6000元的罰單，讓這5包垃圾瞬間「價值暴增」。

人豪鋁業亂倒700噸廢爐渣　董座父子起訴

人豪鋁業亂倒700噸廢爐渣　董座父子起訴

台達電取得廢棄物零掩埋　最高白金等級

台達電取得廢棄物零掩埋　最高白金等級

居家檢疫隔離垃圾1540噸「僅處理60噸」

居家檢疫隔離垃圾1540噸「僅處理60噸」

花蓮保安林再起大火！疑焚燒大批廢棄物釀災

花蓮保安林再起大火！疑焚燒大批廢棄物釀災

關鍵字：

廢棄物挖坑車痕

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

霍建華0偽裝現身台北街頭

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

師生沙發摩蹭碰到重點　她反問：感覺怎麼樣？

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面