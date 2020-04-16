花蓮保安林再起大火！疑焚燒大批廢棄物釀災　警追緝放火者

▲▼工作站救火隊及新秀消防隊合力搶救，火勢歷經一個半小時被撲滅。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林區管理處所轄2617保安林，14日下午發生火災，經新城工作站救火隊及新秀消防隊合力搶救，火勢歷經一個半小時被撲滅，延燒面積0.008公頃，受害林木為木麻黃，初勘火場，發現大批工程裝潢廢棄物被燒毀，疑似因焚燒廢棄物不慎引發火災，全案由內政部警政署保七總隊第九大隊偵查。





林管處表示，編號2617號保安林位於新城鄉順安村靠海一側，具有國土保安、環境保護及防風定砂等功能，林管處針對在保安林亂丟、焚燒垃圾造成森林火災危害保安林的行為提出嚴厲譴責。

▲▼火災現場發現大批工程裝潢廢棄物，疑似因焚燒廢棄物不慎引發火災。

依森林法第53條規定，放火燒燬他人之森林者，可處三年以上十年以下有期徒刑；歡迎民眾舉發不法行為，撥打檢舉電話（0800-000-930），如因而查獲犯罪行為人，得發給舉發人每案新台幣10萬元以下之破案獎金，如經主管機關認定情節重大，還可提高至新台幣100萬元。





花蓮林管處表示，保安林所帶來的惠益是屬於全體民眾，只有靠大家共同努力維護，方能發揮保安林的功能。對於因民眾人為的疏失引發的森林火災表示遺憾並提出嚴厲譴責。

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